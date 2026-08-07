Gyan de Regt est sur le point de quitter l’Excelsior pour Holstein Kiel, rapporte Voetbal International. L’ailier de 22 ans a très probablement disputé vendredi soir contre le SC Cambuur (victoire 0-4) son dernier match pour le club de Rotterdam, qui devrait percevoir environ deux millions d’euros.

L’Excelsior et Holstein Kiel ont désormais trouvé un accord total pour le transfert de De Regt. L’attaquant doit encore parvenir à un accord personnel avec le club de 2. Bundesliga, puis passer avec succès la visite médicale.

Holstein Kiel suivait De Regt depuis un certain temps et a désormais concrétisé son intérêt. Douzième de la dernière saison de 2. Bundesliga, le club a décidé de passer à l’action et a trouvé un Excelsior disposé à collaborer à un transfert.

Pour l’Excelsior, le départ de De Regt représente une importante aubaine financière. L’ailier était arrivé libre de Vitesse il y a un an et devrait donc rapporter, selon les informations, deux millions d’euros aux Kralingers après une excellente saison.

Avec ce montant, De Regt figure parmi les transferts sortants les plus onéreux de l’histoire de l’Excelsior. Son contrat actuel à Rotterdam court encore jusqu’à la mi-2027.

De Regt a réalisé une solide première saison à l’Excelsior après son arrivée en provenance de Vitesse. Sa progression n’est pas non plus passée inaperçue en Allemagne, ce qui a conduit Holstein Kiel à s’activer sérieusement pour le recruter.

Vendredi soir, De Regt était encore titulaire lors du déplacement sur la pelouse du SC Cambuur. L’Excelsior s’est imposé nettement 0-4 et l’attaquant a été remplacé à la 85e minute.

Si les négociations personnelles et la visite médicale ne posent pas de problème, De Regt poursuivra sa carrière en Allemagne.