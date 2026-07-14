Gros choc : le médecin de l’équipe du Sénégal n’aurait pas les bons papiers : « En fait, il est… »

Le médecin de l’équipe du Sénégal est en réalité gynécologue, a révélé la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué officiel. Cette révélation concernant Aderahmane Fediore a semé le trouble au sein du groupe des joueurs.

Le président de la fédération, Abdoulaye Fall, a présenté ses excuses lors d’une conférence de presse où il a reconnu, non sans réticence, que le médecin de l’équipe était en réalité un gynécologue. Il a par ailleurs admis que la situation avait semé le trouble au sein du groupe.





Les joueurs s’inquiétaient de leur condition physique, faute d’un « véritable » kinésithérapeute au sein du staff. « Il fallait rassurer les joueurs, car la santé passe avant tout », a-t-il expliqué, ajoutant avoir cherché un nouveau médecin dès la Coupe du monde.

L’Association sénégalaise de médecine du sport dément aujourd’hui catégoriquement les propos du président de la fédération. Selon elle, cette version est infondée. Fediore aurait en réalité obtenu un diplôme en médecine du sport et en biologie du sport à la faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, la capitale sénégalaise.

Par ailleurs, Fediore occupe le poste de médecin de l’équipe nationale depuis trois Coupes du monde consécutives, et aucun joueur ne s’est jamais plaint de son travail. Cette polémique n’est pas le seul couac survenu au sein de la délégation sénégalaise pendant le Mondial.

Après l’élimination (défaite 3-2 contre la Belgique), l’équipe devait rentrer rapidement à Dakar, mais elle se trouvait encore aux États-Unis le lendemain. Plusieurs médias africains ont rapporté que la fédération sénégalaise n’avait pas réservé de vol.

L’équipe était déjà à l’aéroport de Seattle quand il s’est avéré qu’aucune réservation n’avait été enregistrée auprès des compagnies Blue Jet, Delta et United Airlines. Après plusieurs heures d’attente, joueurs et staff ont regagné l’hôtel.