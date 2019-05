Griezmann voulait faire un nouveau documentaire pour annoncer son départ, l'Atlético a refusé

Selan la Cadena Ser, l'attaquant français souhaitait faire un documentaire comme l'an passé pour révéler sa décision de quitter les Colchoneros.

Mardi soir, Antoine Griezmann a annoncé sa décision de quitter l' à 28 ans pour "relever de nouveaux défis" la saison prochaine. Annoncé au , l'attaquant français possède une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros par sa direction.

Si le choix du champion du monde 2018 a été largement commenté, la forme aussi a interpellé de nombreux observateurs. Griezmann a expliqué sa décision dans une courte vidéo alors que Diego Godin, avait eu le droit à une conférence de presse pour signifier son départ des Colchoneros.

"Je veux relever de nouveaux défis"



Après 5 saisons passées à l'Atlético Madrid, Antoine #Griezmann va chercher de nouvelles ambitions cet été pic.twitter.com/MLF2mcylZ2 — Goal (@GoalFrance) 16 mai 2019

La Cadena Ser a indiqué que l'intention du buteur de l'Atlético Madrid, à la base, était de réaliser un nouveau documentaire, comme celui de l'an passé "The Decision" afin d'y révéler et d'y expliquer son choix.. Selon le média espagnol, c'est la direction du club qui a refusé cette mise en scène.

Mercredi, déjà, le président du club, Enrique Cerezo révélait sa déception au micro de Fox Sports. "Plus qu’en colère, je suis déçu. Je crois qu’Antoine avait un grand avenir à l’Atlético, avec des titres à gagner. Le problème c’est que chaque personne pense différemment. On respecte sa décision, moi et tous les fans de l’Atlético. On lui souhaite tout le bonheur du monde."