Griezmann repositionné en milieu ? La réponse de Simeone

Diego Simeone, l’entraineur de l’Atlético, s’est attardé ce vendredi sur la manière dont il utilisait son attaquant français.

Griezmann a marqué son premier but depuis son retour à l’Atlético après deux années à Barcelone, mardi lors de la victoire en Ligue des champions contre l’AC Milan.

Lors de cette rencontre, après son entrée en jeu, l’international français a été utilisé dans une position assez reculée sur le terrain. Une sorte de numéro 8. Cela lui a plutôt bien réussi, et l’intéressé a avoué avoir pris du plaisir. Faut-il en déduire que ça sera son nouveau poste dans le futur, et peut-être même dès samedi contre l’Atlético ?

L'article continue ci-dessous

« Griezmann sera performant où qu’on le met »

La question a été posée à son entraineur Diego Simeone, ce vendredi. « El Cholo » y a répondu sans détour : "Nous le mettons toujours là où il joue normalement. Les footballeurs ont toujours une place privilégiée, là où ils aiment jouer. L'important est où l'équipe a besoin de lui et Antoine et moi n'avons aucun doute sur le fait que peu importe l’endroit où on le mettra, comme l'autre jour en tant que milieu de terrain, il pourra nous être d’une grande aide"

Simeone garde une confiance totale en son joueur français. Dès qu’il l’a récupéré, il a tenu à le défendre contre les critiques extérieures, quitte à entrer en conflit avec les autres joueurs. L’Argentin a toujours voué une grande estime envers son champion du monde.

Une estime que Griezmann ressent parfaitement. Après sa réalisation contre les Rossonerri, il n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en avant le travail de son coach : « J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour cet entraîneur. Cela m'a amené à mon meilleur niveau. C'est pourquoi je voulais revenir, pour lui, pour ce hobby, pour le club. Très fier d'être revenu et ils savent qu'ils m'ont pour quoi que ce soit. Les gens veulent me voir aussi bien que ce soir et c'est la seule chose que je veux leur donner de la joie, qu'ils aillent à la maison, va dormir heureux. C'est mon seul objectif, apporter de belles choses pour qu'elles soient heureuses ».