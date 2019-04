Griezmann pas désiré par le vestiaire de Barcelone ?

Annoncé du côté du Barça pour l'été prochain, Antoine Griezmann ne serait pas le bienvenue. Le vestiaire ne serait pas en faveur de son arrivée.

Le documentaire "La décision" orchestrant le choix d'Antoine Griezmann l'été dernier sur sa venue ou non au , produit par Gérard Piqué, a laissé des traces. L'international français avait choisi ce moyen peu commun pour révéler ses intentions concernant son futur et alors que beaucoup pensaient qu'en choisissant ce format il allait forcément annoncé son départ de l'Atletico Madrid ce ne fût pas le cas et la pilule n'est toujours pas passée du côté de Barcelone.

Avec l'élimination prématurée de l'Atletico Madrid en , l'avenir d'Antoine Griezmann fait de nouveau parler en . Le champion du monde 2018 est désormais de nouveau annoncé en partance et la destination la plus probable serait le FC Barcelone à en croire les médias espagnols. Mais le Français a vécu une soirée cauchemardesque samedi alors qu'il se déplaçait à Barcelone avec l'Atletico Madrid. Antoine Griezmann a pu constater qu'il n'est pas en odeur de sainteté en Catalogne. Sifflé, hué, et insulté pendant toute la rencontre, le Français n'est pas le bienvenue aux yeux des supporters blaugranas.

"Je n'ai pas aimé ses je pars, je reste"

Les supporters du FC Barcelone ont voulu envoyer un message clair à leurs dirigeants concernant Antoine Griezmann. Mais plus que les supporters, ce serait tout simplement les joueurs du FC Barcelone qui ne voudraient pas du recrutement d'Antoine Griezmann. En effet, la radio Cadena Ser, via son émission El Larguero, a ajouté une nouvelle donne à ce dossier. Selon le journaliste Manu Carreno, le vestiaire du FC Barcelone rejeterait une possible arrivée de Griezmann au club, et la direction serait au courant.

Une information importante puisque l'avis des cadres du FC Barcelone comme Lionel Messi ou Gérard Piqué, des joueurs ayant tout gagné et ayant passé la quasi totalité de leur carrière au Barça, a un poids sur les décisions de la direction. Les dirigeants du champion d'Espagne en titre ne risqueront pas de froisser leur prodige argentin, en négociation pour signer un nouveau bail, pour s'attacher les services d'Antoine Griezmann, aussi talentueux soit-il.

Qui plus est, un conseiller de Josep Maria Bartomeu, président du club, Carles Rexach, ancien joueur et entraîneur adjoint, s'est exprimé sur la radio ibérique pour glisser une autre information : "Je ne recruterais pas Griezmann. Il a le style du Barça mais je n’ai pas aimé ses je pars, je reste. Et en plus, d’un point de vue purement foot, il joue au même poste que Messi". Une sortie médiatique venant quasiment scellé le fait que le Barça a mal digéré l'épisode de l'été dernier et ne reviendra probablement pas à la charge pour le champion du monde 2018.