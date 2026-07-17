Griezmann : « Mes messages portent malheur aux joueurs en finale de la Coupe du monde »

Le Français Antoine Griezmann, champion du monde 2018 et finaliste de l’édition 2022, a affirmé que les heures précédant la finale de la Coupe du monde sont empreintes d’une forte tension, soulignant que les joueurs ne parviennent à s’en libérer qu’au coup de sifflet d’ouverture de l’arbitre.

Griezmann, qui évolue désormais à Orlando City, affirme comprendre mieux que quiconque ce que représente une finale de Coupe du monde, après avoir été sacré champion avec les Bleus en 2018 puis vice-champion en 2022 : « Il y a beaucoup de tension. »

L’attaquant français a expliqué que le chemin jusqu’au coup d’envoi s’apparente à un parcours riche en émotions contradictoires, déclarant dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « On attend le match avec impatience, et de nombreuses situations nous traversent l’esprit. Puis, une fois sur la pelouse, on aperçoit les drapeaux des différentes nations, toutes ces cultures autour de soi, sans oublier les supporters qui portent ton maillot… Il y a de la joie, de la passion et une immense fierté. Mais la tension demeure jusqu’au coup d’envoi sifflé par l’arbitre. »

Il a par ailleurs annoncé qu’il suivrait avec attention la finale Espagne-Argentine, en raison de la présence d’amis et d’anciens coéquipiers dans les deux camps, tout en confessant, sourire aux lèvres, ne pas leur avoir adressé de message pour ne pas « leur porter la poisse ».

Il a aussi raconté son bref échange avec Marcos Llorente après l’élimination de la France par l’Espagne : « Il est très heureux, et je pense que tout le pays est très heureux. Ils doivent profiter de ce moment, car il est unique et ne se reproduira peut-être jamais. »

Griezmann a par ailleurs expliqué les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans une nouvelle aventure en Major League Soccer avec Orlando City, déclarant : « J’ai toujours rêvé de terminer ma carrière ici. Je voulais venir alors que j’étais au meilleur de ma forme, tant physiquement que mentalement. J’ai rencontré les dirigeants du club, et j’ai été séduit par sa philosophie. J’ai également beaucoup aimé la ville. J’ai appelé ma femme et je lui ai dit que c’était le moment idéal pour venir vivre ici et franchir cette grande étape. »