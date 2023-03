Griezmann, "kiff", fédérateur : les premiers mot de Kylian Mbappé comme capitaine de l'équipe de France

L'attaquant du PSG a expliqué la manière dont il entendait assumer son rôle de capitaine. Une casquette de leader qu'il n'entend pas assumer seul.

Kylian Mbappé a passé une bonne semaine. Officiellement, l'attaquant du PSG sait qu'il est le nouveau capitaine de l'équipe de France. Un responsabilité qui impose traditionnellement de se présenter face aux médias avant chaque match, ce qu'il ne fera pas afin de ne pas toujours absorber la lumière, sa parole ce vendredi a été cash comme souvent avec des phrases qui font mouche. Sa personnalité. perçue comme auto-centrée, sa vision du rôle de capitaine, celui d'Antoine Griezmann, qui était un prétendant au brassard... l'attaquant du PSG n'a esquivé aucun sujet. Comme d'habitude.

Sa définition d’un bon capitaine et sa première semaine dans ce rôle

« Un bon capitaine c'est quelqu'un tourné vers l'équipe, rassembleur, fédérateur et capable d'emmener quelqu'un dans son sillage. La première semaine s'est bien passée, j'ai été félicité par pas pas mal de personnes, ma semaine a été sympathique. Un capitaine c'est en fonction de la personnalité de chacun. Je n’ai pas envie de décider, d’imposer. J’ai envie d’ouvrir la possibilité aux autres de s’exprimer. On est un groupe uni et on a montré que lors de nos grandes performances que l’on était tous ensemble et que chacun avait sa place, on était capable de faire de grande chose. Ce serait une erreur de ma part de bouleverser tout ça. »



Comment il va se transformer pour être plus fédérateur

« Je ne vais pas me transformer. J’ai une parole écouté dans le vestiaire et il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleur des façons. Et c’est de penser au collectif, de toujours essayer d’amener les autres dans son sillage et d’être tourné vers le même objectif, qu’il n’y ait pas un décalage entre mes coéquipiers et moi. »

« Je ne suis pas le supérieur hiérarchique de Griezmann »

« J'ai parlé avec Antoine, il était déçu et c'est compréhensible, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit que j'aurais eu la même réaction, c'est peut-être le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que je n’ai pas. C’est quelqu’un qui est apprécié et estimé de tout le groupe, donc ce serait vraiment dommage que l’on ne puisse pas profiter de son expérience et de sa joie de vivre aussi. On va être main dans la main lui et moi pour essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et mondial. Il n’y aura pas de moi devant lui derrière. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j’écoute. Qui va m’accompagner avec Antoine dans le leadership ? Il ne faut fermer la porte à personne, chacun est libre de s’exprimer. »



Montrer l’exemple en défendant plus

Plus défendre c’est une question d’organisation, ça dépend de ce que me demande l’entraîneur. S’il me demande d’aller au but, je vais au but, s’il me demande de sortir, je sors, s’il me demande défendre, je défends.

« Un kiff avant tout »

"C'est avant tout un kiff, je suis capitaine de mon pays, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder. C'est une nouvelle responsabilité, je vais l'assumer naturellement, ça ne va pas changer ma manière de jouer mais peut-être ma manière de me comporter. »

Son image de joueur auto-centrée

« Je ne comprends pas mais j'accepte, c'est la vie d'un joueur de haut niveau, les gens jugent sans le vivre de l'intérieur. Mon obsession est de gagner et on ne gagne pas seul. Les gens ne savent pas le comportement que j'ai dans le groupe. »

Moins libre dans ses prises de paroles

« Pourquoi voulez-vous que je change ?Chacun est capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo (Lloris) et ni comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent et je serai un capitaine encore différent. Je ne pense pas que le coach m’a choisi parce qu’il s’est dit que j’allais faire la même chose que Hugo. On va me voir plus souvent, mais il ne faut pas non plus que je monopolise tout l'espace médiatique. Je ne pense pas que je vais venir vous parler avant tous les matchs. »

Sur Le Graët

« Il a démissionné, il faut le remercier pour ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France. »