Griezmann : "Je veux être à Lisbonne jusqu'au 23 août"

L'attaquant français s'est longuement entretenu sur le site du FC Barcelone et compte bien remporter la Ligue des Champions cette saison.

Antoine Griezmann a offert une interview sur le sité du où il se livre à deux jours du quart de finale de la Ligue des Champions contre le .

Lisbonne

"J'ai la valise prête pour être à Lisbonne jusqu'au 23 août, j'ai amenée ma PlayStation".

Points de vue

"Il nous reste trois matches pour gagner la , et nous avons les outils pour y parvenir. Nous devrons être ensemble surtout dans les moments difficiles. Contre le Bayern, ce ne sera pas facile mais ça nous plait."

Confiance

"Nous sommes sur la bonne voie car l'équipe est impatiente et confiante. Nous savons ce que nous devons faire pour battre le Bayern, nous avons bien travaillé tactiquement et nous sommes prêts. ce sera difficile mais nous allons tout donner pour nous qualifier."

La Ligue des Champions en août

"Sur le plan physique, c'est un peu fatiguant à cause de la chaleur et de l'accumulation de matchs mais le plus rare et difficile est de jouer sans nos supporters, sans leur soutien, mais on voit leurs messages sur les réseaux et ils peuvent nous aider dans les moments difficiles."

Préparation

"Ça ne change pas, c'est plus proche d'un tournoi international et il faut être préparé pareil. Ce sera un beau match à jouer même sans public."

Son but contre le Bayern

"J'ai un bon souvenir contre le Bayern Munich mais ce qui compte pour nous, c'est vendredi, et nous verrons vendredi si je dois jouer et si je peux marquer."

Pause

"Sur le plan personnel, c'était bien pour moi d'avoir le temps de me préparer pour le match contre . C'était difficile pour moi au début car je n'avais pas de rythme mais je me sentais mieux. A l'entraînement, on peut voir comment nous sommes tous tournés vers l'avenir, nous sommes sur la bonne voie."

Naples

"On a été bons contre une bonne équipe, on peut dire qu'on a joué une bonne première mi-temps bon malgré le penalty. Puis on a tenu bon en seconde période en ayant le contrôle et en défendant bien. C'est vrai que j'ai marqué le but à Naples mais c'est le mérite de tout le monde car Marc a aussi fait un arrêt, il faut continuer comme ça."

Bayern

"Avec le repos et le travail que nous avons fait, nous nous sommes bien préparés. Le plus important, c'est nous. Le Bayern est confiant et a un excellent attaquant au sommet de son art avec Lewandowski mais nous avons les armes pour jouer un grand match et passer."

Les qualités du Bayern

"C'est une équipe puissante avec beaucoup de physique. Ils ont l'habitude d'avoir le ballon mais nous allons voir ce que nous pouvons faire pour les mettre en difficulté. Le danger peut venir de n'importe où et à tout moment. nous devrons faire du bon travail défensivement et faire ce que nous savons quand nous avons le ballon. "

Les Français du Bayern

"J'ai appelé Lucas il y a quelques jours pour voir comment il allait. Avec Tolisso et Coman, je les verrai le jour du match et échanger avec eux."

Le match le plus important de Barcelone?

"Peut-être mais ici tous les matchs sont importants et vendredi en est un de plus. Nous devons aller en demi-finale."

Les candidats au titre final

"Le Bayern, l'Atlético, qui en un seul match est très dangereux, avec Guardiola et même le PSG. Ils sont tous réellement dangereux. Peu importe qui nous croisons, nous devrons être préparés. Tous ceux qui sont encore là méritent d'être ici."