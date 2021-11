Griezmann défend son bilan avec le Barça

Deux petites saisons, c'est le temps qu'Antoine Griezmann aura passé sous les couleurs du Barça, lui qui a retrouvé ses anciennes couleurs de l'Atlético Madrid cet été.

En Catalogne, l'attaquant tricolore n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer et faire taire les critiques, malgré quelques prestations de haut vol. Le débat sur son positionnement n'a jamais vraiment cessé non plus, alors qu'il a le plus souvent évolué dans le couloir gauche.

"Ce n'était pas non plus catastrophique, parce que j'ai presque toujours inscrit 20 buts chaque saison. Pour moi, c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone", s'est défendu l'intéressé dans Téléfoot ce dimanche.

"J'étais très heureux d'y aller, j’ai eu des coéquipiers extraordinaires. J'ai beaucoup appris des coachs, même si des fois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moments."

Après des débuts compliqués, son deuxième mandat sous les couleurs de l'Atlético est enfin pleinement lancé, lui qui est à nouveau performant dans la formation de Diego Simeone.

L'article continue ci-dessous

Pour le plus grand bonheur des supporters. "On m’aime comme je suis, c’est parfait pour tout le monde. J’appréhendais, j’étais mal parti, mais je savais que j’allais tout donner sur le terrain pour avoir des encouragements et ça se passe très bien pour l’instant."

Champions d'Espagne en titre, les Colchoneros sont à la lutte de l'autre côté des Pyrénées pour conserver leur couronne, eux qui l'ont emporté face à Osasuna ce samedi.

Une équipe de l'Atlético qui jouera également son avenir européen cette semaine face à l'AC Milan, avec l'objectif de l'emporter pour se replacer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.