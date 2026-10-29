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Antoine Griezmann a marqué et délivré une passe décisive, permettant à Orlando City de mener rapidement 2-0 à la pause au Soldier Field. Robert Lewandowski a failli réduire l’écart, mais ce sont Jonathan Bamba et Maren Haile-Selassie qui ont permis au Chicago Fire de revenir à 2-2.

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Le football suit rarement le scénario jusqu’au coup de sifflet final. Au Soldier Field, Orlando City semblait avoir livré une première période d’une efficacité implacable, avant que Chicago Fire ne bouleverse le scénario après la pause. La soirée a été marquée par un contraste entre la précision des visiteurs et la ténacité des locaux.

Griezmann mène le jeu et Orlando frappe d’entrée

Il n’a fallu que six minutes à Orlando pour percer la défense de Chicago. Iván Angulo a trouvé le chemin des filets sur une passe d’Antoine Griezmann, impliqué dès le début. Chicago avait davantage le ballon et se procurait les meilleures occasions, mais semblait vulnérable à chaque offensive d’Orlando.

Griezmann est passé du rôle de passeur à celui de buteur à la 35e minute. Servi à l’extérieur de la surface, il a enroulé une frappe hors de portée de Chris Brady pour porter le score à 2-0. Vinícius Nogueira lui avait donné le ballon. Plus tôt, sa passe décisive pour Angulo lui avait permis d’enchaîner un 12e match de MLS consécutif avec au moins un but ou une passe décisive, égalant le record du club établi par Martín Ojeda en 2025.

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Lewandowski échoue, Chicago cherche à revenir

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Robert Lewandowski a été le joueur le plus dangereux de Chicago en première période. Titulaire en pointe, il s’est procuré deux occasions franches dans les 20 premières minutes : une tête qui n’a rien donné et un spectaculaire retourné acrobatique qui a heurté le poteau. L’attaquant polonais, qui n’avait pas marqué depuis près de deux mois, est resté sur sa faim. Chicago a rejoint les vestiaires avec deux buts de retard malgré sa maîtrise d’une grande partie du jeu.

Bamba lance la remontée

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Gregg Berhalter a fait entrer Jonathan Bamba à la mi-temps à la place de Sergio Oregel, et ce changement a porté ses fruits. Chicago a repoussé Orlando dans sa propre moitié de terrain et réduit l’écart à la 57e minute. Bamba a conclu sur une passe de Leonardo Barroso, réveillant le stade.

Haile-Selassie égalise

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L’égalisation est arrivée à la 69e minute. Bamba, impliqué sur les deux buts, a servi Maren Haile-Selassie, qui a conclu pour porter le score à 2-2. Chicago a terminé la rencontre avec 58 % de possession et plus de deux fois plus de tirs qu’Orlando. Lewandowski a eu une autre occasion à la 65e minute, sans parvenir à la concrétiser.

Un résultat équitable pour les deux équipes

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Orlando ne s’est pas replié après l’égalisation, mais Chicago a maintenu la pression en fin de match. David Brekalo, côté Orlando, a reçu un carton jaune à la 76e minute, et aucune des deux équipes n’a réussi à inscrire le but de la victoire.

Ce point laisse Chicago à la quatrième place de la Conférence Est, à deux matches de la fin. Orlando a porté sa série d’invincibilité à cinq matches et est proche d’assurer sa place en playoffs. Pour Orlando, c’est une occasion manquée de faire mieux ; pour Chicago, un nul qui avait des allures de victoire au vu de la première période.