Comment regarder Grenoble contre Reims avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade des Alpes

Grenoble reçoit Reims au Stade des Alpes pour une rencontre de Ligue 2 importante pour les deux clubs, séparés de 14 places au classement et dans des dynamiques très différentes avant ce match.

Grenoble est en grande difficulté. L’équipe d’Olivier Frapolli a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat et n’a plus gagné depuis un match nul contre Clermont Foot en septembre. La pression monte au Stade des Alpes.

Reims, à l’inverse, arrive en confiance. L’équipe de Nicolas Usai occupe la quatrième place de Ligue 2 et a remporté deux de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 4-2 contre Dijon qui a confirmé son potentiel offensif.

Pour Grenoble, cette rencontre arrive à un moment crucial. Une cinquième défaite en six matches accentuerait ses inquiétudes dans la lutte pour le maintien et placerait la situation de Frapolli sous une surveillance encore plus étroite.

Reims peut aborder ce déplacement avec optimisme. Après un match nul 1-1 à Boulogne, l’équipe a battu Sochaux 2-0 lors de sa dernière sortie, montrant qu’elle sait aussi bien arracher des résultats que marquer beaucoup de buts.

Cette rencontre oppose une équipe qui lutte pour sa survie à une autre qui vise la montée. Ce contraste en fait l’une des affiches les plus intéressantes du programme de Ligue 2 ce week-end.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Grenoble contre Reims, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les effectifs.

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