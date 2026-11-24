Comment regarder Grèce U17 - Qatar U17 avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 25 nov. 2026 - 09:30

La Grèce U17 affronte le Qatar U17 dans le groupe A de la Coupe du monde U17. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

La Grèce aborde ce match en bonne position. Elle a remporté ses deux premières rencontres du tournoi et occupe la tête du groupe.

La dernière de ces victoires a été obtenue contre le Panama U17, sur le score de 2-1, le 22 novembre. Trois jours plus tôt, la Grèce avait battu l’Égypte U17.

Le Qatar a connu un début de tournoi plus irrégulier. Il a battu le Panama U17 2-0 lors de son premier match, puis s’est incliné 2-0 face à l’Égypte U17 le 22 novembre.

Ce résultat place le Qatar au troisième rang du groupe A. Il cherchera à réagir face au leader.

La Grèce tentera de confirmer son bon départ, tandis que le Qatar a besoin de points pour rester dans la course à la qualification. Voici ce que l’on sait pour suivre le match.

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