Comment regarder Grèce-Serbie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour changer votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

La Grèce reçoit la Serbie au stade Panthessaliko de Volos, dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes cherchent désespérément à tirer quelque chose d’une campagne difficile.

La Grèce aborde cette rencontre durement touchée. Sa débâcle 7-0 face aux Pays-Bas à Amsterdam a été la plus lourde défaite du groupe et a laissé le sélectionneur Ivan Jovanovic visiblement ébranlé. Il a reconnu que ce résultat ferait souffrir son groupe pendant longtemps et admis que son équipe n’était tout simplement pas préparée à l’assaut néerlandais.

Pour la Serbie, le bilan récent n’offre pas non plus de réconfort. L’équipe de Veljko Paunovic a perdu ses cinq matches officiels de cette campagne, encaissant 10 buts et n’en marquant que quatre. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 3-1 face à l’Allemagne à Belgrade, un résultat qui a confirmé sa place en bas du classement du groupe.

La Grèce occupe la deuxième place du classement, mais celle-ci paraît désormais fragile après le désastre d’Amsterdam, qui a brisé l’élan créé par ses résultats précédents. Elle avait auparavant obtenu deux matches nuls et battu la Serbie comme l’Allemagne, avant de connaître ce spectaculaire coup d’arrêt.

La qualification pour les quarts de finale étant hors de portée pour la Serbie et de plus en plus compliquée pour la Grèce, cette rencontre s’apparente à une bataille pour l’honneur et pour des points qui pourraient encore peser sur le classement final.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Grèce-Serbie en direct.

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