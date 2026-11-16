Comment regarder Grèce-Serbie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

La Grèce reçoit la Serbie au stade Panthessaliko de Volos, dans le groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes cherchent désespérément à tirer quelque chose d’une campagne difficile.

La Grèce aborde cette rencontre durement touchée. Sa débâcle 7-0 face aux Pays-Bas à Amsterdam constitue la plus lourde défaite du groupe et a laissé son sélectionneur, Ivan Jovanovic, visiblement ébranlé. Il a reconnu que ce résultat ferait longtemps souffrir son groupe et admis que son équipe n’était tout simplement pas préparée à l’assaut néerlandais.

La Serbie ne trouve pas non plus de réconfort dans ses résultats. L’équipe de Veljko Paunovic a perdu ses cinq matches officiels de cette campagne, encaissant 10 buts et n’en marquant que quatre. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 contre l’Allemagne à Belgrade, un résultat qui a confirmé sa dernière place dans le groupe.

La Grèce occupe la deuxième place du classement, mais celle-ci paraît désormais fragile : le désastre d’Amsterdam a brisé l’élan acquis grâce aux résultats précédents. Elle avait auparavant fait deux matches nuls et battu la Serbie ainsi que l’Allemagne, avant que tout ne s’effondre aussi spectaculairement.

Alors que la qualification pour les quarts de finale est hors de portée de la Serbie et de plus en plus compliquée pour la Grèce, cette rencontre prend des allures de bataille pour l’honneur et pour des points qui pourraient encore peser sur le classement final.