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UEFA Nations League A
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Toumba Stadium
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Avec le concours de

Grèce - Allemagne, aperçu de la Ligue des nations de l’UEFA A : tout ce qu’il faut savoir

UEFA Nations League A
Allemagne
Grèce
C. Tzolis
J. Klopp

Présentation complète du match Grèce - Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA A. Tactique, actualité des équipes, forme du moment et plus encore.

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UEFA Nations League A - Journée 4
Toumba Stadium

Grèce - Allemagne débutera le 4 octobre 2026 à 12 h 45 EST et 18 h 45 GMT.

La Grèce veut poursuivre son parcours parfait

Surprise de la compétition, la Grèce a remporté deux de ses trois matches de Ligue des nations jusqu'ici, en s'imposant face à la Serbie et à l'Allemagne avant un match nul 2-2 contre les Pays-Bas jeudi. L'ailier d'Arsenal Christos Tzolis a brillé dans le rôle de numéro 10 pour les hommes d'Ivan Jovanovic, en marquant contre la Serbie et en représentant une menace constante sur le flanc gauche. Le vétéran Giorgos Masouras, attaquant basé à Saidi, a marqué et délivré une passe décisive contre les Néerlandais.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Klopp a connu un départ lent

L'Allemagne est déjà contrainte de courir après en Ligue des nations A de l'UEFA avec une seule victoire après trois sorties, même si elle l'a obtenue lors de son dernier match contre la Serbie grâce à des buts du joueur du Bayern Tom Bischof et de la star de Liverpool Florian Wirtz dans une équipe d'Allemagne largement remaniée.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Nouvelles des équipes et effectifs

Grèce vs Allemagne Équipes probables

Entraineur

  • Ivan Jovanović

La Grèce est dirigée par Ivan Jovanovic, même si aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Jurgen Klopp est à la tête de l'Allemagne, mais la liste des blessés et suspendus du groupe visiteur n'a pas encore été confirmée à ce stade. D'autres nouvelles d'équipe seront fournies dès qu'elles seront disponibles avant la rencontre.

Forme

GRÈ

GRÈ - Forme

SWE
N2-2
ITA
D0-1
SER
V1-2
ALM
V0-1
PAB
N2-2
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALM

ALM - Forme

ECU
D2-1
PAR
D1-1
PAB
N1-1
GRÈ
D0-1
SER
V2-0
But marqué (encaissé)
5/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

La Grèce aborde ce match sur sa meilleure série depuis des mois, avec deux victoires et aucun match nul sur ses cinq derniers matches, pour deux défaites également au compteur. Ses deux victoires sont arrivées en Ligue des nations, avec un succès 2-1 contre la Serbie à Belgrade le 24 septembre, avant d'enchaîner avec une victoire 1-0 contre l'Allemagne trois jours plus tard, des résultats qui l'ont propulsée en tête du groupe A. Avant le début de la Ligue des nations, la Grèce restait sur trois matches amicaux sans victoire, dont une défaite 1-0 contre l'Italie et un nul 2-2 face à la Suède, sans marquer lors de deux de ces trois rencontres.

Le bilan récent de l'Allemagne est difficile à lire : une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son seul succès est intervenu contre la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde, puis elle a fait match nul contre les Pays-Bas lors de l'ouverture de la Ligue des nations avant de s'incliner face à l'Équateur lors de la Coupe du monde puis contre la Grèce à Augsbourg. La défaite contre la Grèce a marqué la première fois en 14 matches internationaux que l'Allemagne n'a pas réussi à marquer, une statistique préjudiciable pour une équipe qui avait beaucoup marqué plus tôt dans l'été.

Bilan des confrontations directes

Face à face

GrèceNulAllemagne
1
0
4
UEFA Nations League A
Allemagne badge
Allemagne
ALM
0
Grèce badge
Grèce
GRÈ
1
FDM
Matchs Amicaux
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
Grèce badge
Grèce
GRÈ
1
FDM
Championnats d'europe
Allemagne badge
Allemagne
ALM
4
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Grèce badge
Grèce
GRÈ
2
Allemagne badge
Allemagne
ALM
4
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Allemagne badge
Allemagne
ALM
2
Grèce badge
Grèce
GRÈ
0
FDM
6Buts marqués12
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 1-0 de la Grèce à Augsbourg le 27 septembre 2026, en Ligue des nations de l'UEFA, un résultat qui a inversé la tendance établie dans cette affiche. Avant cela, l'Allemagne avait battu la Grèce 2-1 lors d'un match amical en juin 2024 puis 4-2 à l'Euro 2012. Sur les cinq confrontations recensées, l'Allemagne possède un net avantage avec trois victoires contre une pour la Grèce, avec un autre résultat ayant tourné en faveur de la Grèce lors d'un match qualificatif pour la Coupe du monde 2001 disputé à Athènes et conclu sur le score de 2-4 pour l'Allemagne.

Classement

Grp. 2

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
GrèceGrèceGRÈ
321053+27
N
V
V
2
Pays-BasPays-BasPAB
312054+15
N
V
N
3
AllemagneAllemagneALM
311132+14
V
D
N
4
SerbieSerbieSER
300326-40
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Dans le groupe A de la Ligue des nations de l'UEFA, la Grèce occupe actuellement la première place tandis que l'Allemagne est troisième, reflet des débuts contrastés réalisés par les deux équipes dans la compétition.

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