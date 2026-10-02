UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Grèce - Allemagne débutera le 4 octobre 2026 à 12 h 45 EST et 18 h 45 GMT.

La Grèce veut poursuivre son parcours parfait

Surprise de la compétition, la Grèce a remporté deux de ses trois matches de Ligue des nations jusqu'ici, en s'imposant face à la Serbie et à l'Allemagne avant un match nul 2-2 contre les Pays-Bas jeudi. L'ailier d'Arsenal Christos Tzolis a brillé dans le rôle de numéro 10 pour les hommes d'Ivan Jovanovic, en marquant contre la Serbie et en représentant une menace constante sur le flanc gauche. Le vétéran Giorgos Masouras, attaquant basé à Saidi, a marqué et délivré une passe décisive contre les Néerlandais.

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Klopp a connu un départ lent

L'Allemagne est déjà contrainte de courir après en Ligue des nations A de l'UEFA avec une seule victoire après trois sorties, même si elle l'a obtenue lors de son dernier match contre la Serbie grâce à des buts du joueur du Bayern Tom Bischof et de la star de Liverpool Florian Wirtz dans une équipe d'Allemagne largement remaniée.

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Nouvelles des équipes et effectifs

La Grèce est dirigée par Ivan Jovanovic, même si aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'est actuellement disponible pour l'équipe à domicile. Des mises à jour devraient être ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Jurgen Klopp est à la tête de l'Allemagne, mais la liste des blessés et suspendus du groupe visiteur n'a pas encore été confirmée à ce stade. D'autres nouvelles d'équipe seront fournies dès qu'elles seront disponibles avant la rencontre.

Forme

La Grèce aborde ce match sur sa meilleure série depuis des mois, avec deux victoires et aucun match nul sur ses cinq derniers matches, pour deux défaites également au compteur. Ses deux victoires sont arrivées en Ligue des nations, avec un succès 2-1 contre la Serbie à Belgrade le 24 septembre, avant d'enchaîner avec une victoire 1-0 contre l'Allemagne trois jours plus tard, des résultats qui l'ont propulsée en tête du groupe A. Avant le début de la Ligue des nations, la Grèce restait sur trois matches amicaux sans victoire, dont une défaite 1-0 contre l'Italie et un nul 2-2 face à la Suède, sans marquer lors de deux de ces trois rencontres.

Le bilan récent de l'Allemagne est difficile à lire : une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son seul succès est intervenu contre la Côte d'Ivoire lors de la Coupe du monde, puis elle a fait match nul contre les Pays-Bas lors de l'ouverture de la Ligue des nations avant de s'incliner face à l'Équateur lors de la Coupe du monde puis contre la Grèce à Augsbourg. La défaite contre la Grèce a marqué la première fois en 14 matches internationaux que l'Allemagne n'a pas réussi à marquer, une statistique préjudiciable pour une équipe qui avait beaucoup marqué plus tôt dans l'été.

Bilan des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 1-0 de la Grèce à Augsbourg le 27 septembre 2026, en Ligue des nations de l'UEFA, un résultat qui a inversé la tendance établie dans cette affiche. Avant cela, l'Allemagne avait battu la Grèce 2-1 lors d'un match amical en juin 2024 puis 4-2 à l'Euro 2012. Sur les cinq confrontations recensées, l'Allemagne possède un net avantage avec trois victoires contre une pour la Grèce, avec un autre résultat ayant tourné en faveur de la Grèce lors d'un match qualificatif pour la Coupe du monde 2001 disputé à Athènes et conclu sur le score de 2-4 pour l'Allemagne.

Classement

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 3 2 1 0 5 3 +2 7 N V V 2 Pays-Bas PAB 3 1 2 0 5 4 +1 5 N V N 3 Allemagne ALM 3 1 1 1 3 2 +1 4 V D N 4 Serbie SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Dans le groupe A de la Ligue des nations de l'UEFA, la Grèce occupe actuellement la première place tandis que l'Allemagne est troisième, reflet des débuts contrastés réalisés par les deux équipes dans la compétition.