Graziani critique : « Il ne sert à rien que l’AC Milan recrute Goncalo Ramos pour découvrir ensuite, chiffres à l’appui, qu’il a été le joueur qui a le plus couru de tous : c’est une chose absurde »

Ciccio Graziani, ancien attaquant et aujourd’hui consultant, s’est exprimé ainsi sur RadioSportiva au sujet de Juventus-Milan de dimanche soir : « Je n’ai pas aimé la prestation du Milan, et encore moins celle de la Juventus : elle jouait à domicile et pouvait oser davantage, alors qu’au lieu de ça, ce fut un match terne. Les deux seules émotions ont été les deux buts ; ensuite, sur l’ensemble des 95 minutes, il y a eu très peu de tirs cadrés, peut-être trois de chaque côté. Cela ne sert à rien que le Milan recrute Goncalo Ramos pour découvrir ensuite, à travers les chiffres, qu’il a été le joueur qui a le plus couru : c’est absurde. Ramos se retrouve à s’appuyer sur Saelemaekers et Rabiot, mais le danger devant le but a été proche de zéro. Si le Milan l’avait emporté, il y aurait eu de quoi crier au scandale. Puis ce gamin, Cissé, est entré et a immédiatement fait la différence. Investir sur les jeunes, manifestement, ça paie, et Amorim doit lui aussi le savoir. Si tu veux prendre un risque, par exemple, moi j’aurais essayé de mettre Camarda en attaque avec Goncalo Ramos. Et pourtant, chez nous, on ne croit pas aux jeunes. Maintenant, donnons un peu de temps à cet entraîneur étranger pour entrer dans ses idées de football, à supposer qu’il y parvienne. Mais Amorim a déjà compris une chose : qu’en Italie, l’important, c’est de ne pas perdre. Si tu ne perds pas, tu t’en sors toujours, il n’y a que des critiques voilées ; le vrai problème naît quand tu perds. Alors un entraîneur se dit : “Je ne gagne pas, mais en attendant je ne veux pas perdre”. Au fond, le Milan, au-delà de quelques blessés, avec cette équipe, peut-on penser qu’il puisse faire un peu plus ? Selon moi, oui. Et pourtant, nous avons vu deux équipes qui ont joué non pas pour gagner, mais pour ne pas perdre, et c’est différent. Malheureusement, en Italie, cela arrive bien trop souvent. »