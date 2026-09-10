Graves accusations contre l’entraîneur ! Une star de Premier League prend sa retraite internationale à 26 ans

Dans un long message publié sur son profil Instagram, l’ailier de Leeds United âgé de 26 ans a annoncé qu’il ne voulait plus porter les couleurs de l’équipe nationale suisse à l’avenir. La raison n’est toutefois en aucun cas un temps de jeu insuffisant, mais une confiance brisée et des promesses non tenues de la part du sélectionneur Murat Yakin.

C’est surtout pendant la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, lorsque la Nati a atteint les quarts de finale avant d’être éliminée à ce stade par l’Argentine, futur finaliste, qu’il aurait été traité d’une manière qu’il ne veut plus tolérer.

« Pour moi, cela a été la période la plus difficile de ma carrière jusqu’à présent. Après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer de l’équipe nationale suisse jusqu’à nouvel ordre. Cette décision m’est extrêmement difficile, mais je veux et je dois l’exprimer maintenant. Il n’y a jamais rien eu de plus grand pour moi que de jouer pour la Suisse », a écrit Okafor.

Le joueur de 26 ans aurait « aussi très volontiers continué à jouer pour la Suisse à l’avenir et tout donné pour notre pays », mais cela n’est désormais plus possible pour lui « dans les circonstances actuelles ». « Il est important pour moi de clarifier une chose : cette décision n’a rien à voir avec le nombre de minutes jouées. » Même pendant le tournoi de la Coupe du monde, il aurait accepté son rôle et se serait toujours « mis au service de l’équipe. Ce fut un grand honneur pour moi d’être présent à la Coupe du monde pour mon pays. »

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Noah Okafor tire sur Murat Yakin : « Des choses se sont produites qui m’ont profondément touché »

Dans sa déclaration, Okafor écrit qu’après une explication avec Yakin et une grande saison avec Leeds, il est arrivé à la Coupe du monde avec un bon sentiment et plein de motivation. Mais ce qu’il y a vécu l’a d’autant plus déçu.

« Des choses se sont produites qui m’ont profondément touché. La confiance a été blessée. Des promesses n’ont pas été tenues. Et quand j’ai eu le droit de jouer contre l’Algérie, la moindre petite erreur loin de notre but a suscité une réaction d’une manière qui m’a profondément touché », a déclaré Okafor. C’est pourquoi il aurait « beaucoup réfléchi dans les semaines qui ont suivi » et pris pour lui la décision « que je ne veux plus jouer pour l’équipe nationale sous l’actuel sélectionneur ».

Il a malgré tout souhaité pour l’avenir tout le meilleur au sélectionneur Yakin et à l’équipe. Le coach de la Nati a accompli quelque chose d’historique, mais il doit toujours y avoir un respect et une confiance mutuels. « Je ne vois pas cette base pour les années à venir », a écrit Okafor.

Lors du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le joueur offensif n’avait disputé que le seizième de finale contre l’Algérie. Lors des cinq autres matches, il est resté sur le banc pendant l’intégralité du temps de jeu.