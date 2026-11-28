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Abdallah Sima est entré dans l’histoire samedi en inscrivant les cinq buts de Lens lors de sa spectaculaire victoire 5-2 après avoir été mené à Angers. L’ancien attaquant de Brighton a marqué cinq fois en 38 minutes, devenant le premier joueur à réaliser un quintuplé dans l’un des cinq grands championnats européens depuis Luka Jovic en 2018. Il a aussi offert à son nouvel entraîneur, Didier Digard, sa première victoire.

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Le quintuplé remarquable de Sima

Sima a livré l’une des performances les plus remarquables de la saison en inscrivant les cinq buts de Lens, vainqueur 5-2 à Angers après avoir été mené en Ligue 1. Selon BBC Sport, l’international sénégalais est le premier joueur à inscrire cinq buts dans un match de l’un des cinq grands championnats européens depuis Jovic, auteur d’un quintuplé avec l’Eintracht Francfort contre le Fortuna Düsseldorf en octobre 2018.

Sima a égalisé à la 43e minute, permettant à Lens de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1. Angers a repris l’avantage peu après la pause, mais il a marqué aux 64e, 70e, 76e et 81e minutes pour renverser la rencontre.

Le premier quintuplé en Ligue 1 depuis 2014

Le dernier joueur à avoir inscrit cinq buts dans un match de Ligue 1 était Carlos Eduardo, avec Nice contre Guingamp en octobre 2014. Sima n’est que le 17e joueur de l’histoire de l’élite française à réaliser cet exploit. Fait remarquable, l’entraîneur lensois Digard jouait aux côtés d’Eduardo à Nice ce jour-là.

Avant ce déplacement à Angers, où il avait été prêté par le passé, le joueur de 25 ans n’avait marqué qu’une fois en six apparitions en Ligue 1 cette saison. Cinq tirs cadrés lui ont suffi pour inscrire ses cinq buts, dont quatre en l’espace de 17 minutes.

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Sima remercie ses coéquipiers

Au micro de Ligue 1+ après le match, Sima a déclaré : « Honnêtement, c’est quelque chose d’exceptionnel. C’est quelque chose qui restera avec moi pour toujours, je peux le dire. Gravé à vie, c’est sûr. On a discuté à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait se réveiller. C’est ce qu’on a fait et je pense qu’on l’a mérité. »

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Rendant hommage à ses coéquipiers, il a ajouté : « Sans eux, ça aurait été compliqué. Je n’aurais jamais marqué cinq buts. Je les remercie et je suis heureux d’avoir marqué cinq buts. Mais pour moi, le plus important, c’est le collectif. »

Digard décroche sa première victoire

Digard a remporté sa première victoire à la tête de l’équipe après avoir pris ses fonctions dans un début de saison mouvementé, marqué en Ligue 1 par une vague de licenciements d’entraîneurs . Après le match, il a reconnu avoir été « agacé » par la première période, avant d’ajouter : « Nous avions un joueur en état de grâce, mais les autres l’ont magnifiquement servi. Abdallah... c’était son jour. »

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Lens occupe désormais la septième place et Digard espère que Sima pourra prolonger cette forme.