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canceloGetty Images
Daniel Buse

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Gratuitement : le FC Barcelone économiserait une somme colossale sur sa nouvelle recrue

LaLiga
FC Barcelone
J. Cancelo
Al Hilal
Saudi Pro League

Le FC Barcelone n’aurait pas à débourser le moindre centime d’indemnité de transfert pour le recrutement de Joao Cancelo.

C’est ce que rapporte le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo. Selon lui, le latéral se serait mis d’accord avec son club d’Al-Hilal pour une résiliation de son contrat, sans doute après des messages clairs et une forte pression du Portugais. Auparavant, il était supposé que Cancelo coûterait aux Catalans une indemnité de transfert comprise entre huit et dix millions d’euros.

Cancelo est arrivé à Barcelone lundi après-midi et a confirmé aux journalistes qu’il avait posé un ultimatum à Al-Hilal. « Soit je viens ici, soit je ne joue pas pendant un an et j’encaisse mon salaire », a-t-il déclaré aux reporters. « Au final, ça a marché. Je suis là où je veux être », a-t-il ajouté avec joie.

Au Barça, Joao Cancelo va, selon le reportage, signer un contrat valable jusqu’en 2029. Il avait déjà été prêté aux Catalans lors de la saison 2023/24 et pendant la phase retour de la saison dernière. Il effectue désormais son retour à Barcelone, une fin heureuse après de longues négociations, comme il l’a confirmé une nouvelle fois : « Je suis très heureux, j’attendais cela depuis un moment et je pensais que cela se ferait plus facilement », a-t-il déclaré. Pour le Barça, toujours en difficulté sur le plan financier, ce transfert libre est une bonne nouvelle dans une période compliquée.

Al-Hilal avait encore payé 25 millions d’euros en 2024 pour recruter le Portugais en provenance de Manchester City, où il n’entretenait pas de très bonnes relations avec l’entraîneur Pep Guardiola. Lors de la saison 2022/23, Cancelo a également joué pendant six mois au Bayern Munich, qui n’a toutefois pas levé son option d’achat compte tenu de sa valeur marchande de 50 millions d’euros à l’époque.

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