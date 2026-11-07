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Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Grasshopper Club vs Lausanne
Grasshopper Club
Lausanne
Super Coupe

En Super League suisse, le Grasshopper Club affronte le FC Lausanne-Sport. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : heure du coup d’envoi

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Super Coupe - Journée 13
Letzigrund Stadion

Le Grasshopper Club et le FC Lausanne-Sport s’affrontent au stade du Letzigrund, à Zurich, en Super League suisse. Les deux équipes traversent une période difficile et ont un besoin urgent de points.

Grasshopper aborde cette rencontre avec des sentiments mitigés. Lors de ses cinq derniers matches officiels, l’équipe entraînée par Peter Zeidler n’a remporté qu’une seule victoire, en coupe face à un adversaire d’une division inférieure. En championnat, les Zurichois n’ont plus gagné depuis deux matches.

La situation s’est récemment considérablement aggravée au Lausanne-Sport. L’entraîneur Luka Elsner a été limogé après seulement cinq mois en poste, alors que son équipe avait perdu huit de ses douze matches de championnat. Ludovic Magnin prend désormais les commandes sur le banc.

La valse des entraîneurs se poursuit donc à Lausanne, et Magnin est immédiatement sous pression. Son équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Super League, dont une rencontre spectaculaire face au FC Thoune (4-5).

Les deux clubs sont proches au classement, ce qui fait de ce duel une confrontation directe pour des points importants. Le perdant s’enfoncera encore davantage dans les difficultés.

Voici toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au Grasshopper Club et au FC Lausanne-Sport ?

Grasshopper aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est achevé sur un nul 2-2 face au FC Vaduz. Auparavant, il avait fait match nul et vierge contre le FC Bâle. L’équipe a signé sa seule victoire sur cette période en écrasant le FC Grenchen 15 (8-0) en coupe.

Le Lausanne-Sport affiche une forme nettement moins bonne : il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu quatre. L’équipe s’est récemment inclinée 4-5 face au FC Thoune, un résultat qui illustre clairement sa spirale négative. Sur quatre matches de Super League, Lausanne a encaissé neuf buts et n’en a marqué que deux.

GRA

GRA - Forme

YVE
D2-3
YB
D0-2
GRE
V0-8
BAS
N0-0
VAD
N2-2
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LAU

LAU - Forme

LUG
D0-4
GAL
D1-0
WIN
V0-7
SIO
D1-0
THU
D4-5
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : compositions d’équipe

Grasshopper Club vs Lausanne Équipes probables

Entraineur

  • P. Zeidler

Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : forme actuelle

GRA

GRA - Forme

YVE
D2-3
YB
D0-2
GRE
V0-8
BAS
N0-0
VAD
N2-2
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LAU

LAU - Forme

LUG
D0-4
GAL
D1-0
WIN
V0-7
SIO
D1-0
THU
D4-5
But marqué (encaissé)
11/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : bilan des confrontations directes

Face à face

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Super Coupe
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Grasshopper Club
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3
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1
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10Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué5/5

Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LuganoLuganoLUG
1211103610+2634
V
V
V
V
V
2
Young BoysYoung BoysYB
127413823+1525
D
V
V
V
N
3
SionSionSIO
127232518+723
N
V
D
N
V
4
FC ZuerichFC ZuerichZUR
126242526-120
V
V
V
N
V
5
FC St.GallFC St.GallGAL
126151922-319
V
D
V
V
D
6
ServetteServetteSER
125161716+116
D
V
V
D
V
7
FC Bâle 1893FC Bâle 1893BAS
124261822-414
D
N
D
D
V
8
FC LucerneFC LucerneLUZ
123451925-613
N
D
D
V
D
9
FC ThouneFC ThouneTHU
124172434-1013
V
D
D
V
D
10
FC VaduzFC VaduzVAD
123182425-110
N
D
V
D
D
11
Grasshopper ClubGrasshopper ClubGRA
122461528-1310
N
N
D
D
D
12
LausanneLausanneLAU
121381122-116
D
D
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D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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