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Grasshopper Club - FC Lausanne-Sport : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 13 7 nov. 2026 - 14:30 Letzigrund Stadion

Le Grasshopper Club et le FC Lausanne-Sport s’affrontent au stade du Letzigrund, à Zurich, en Super League suisse. Les deux équipes traversent une période difficile et ont un besoin urgent de points.

Grasshopper aborde cette rencontre avec des sentiments mitigés. Lors de ses cinq derniers matches officiels, l’équipe entraînée par Peter Zeidler n’a remporté qu’une seule victoire, en coupe face à un adversaire d’une division inférieure. En championnat, les Zurichois n’ont plus gagné depuis deux matches.

La situation s’est récemment considérablement aggravée au Lausanne-Sport. L’entraîneur Luka Elsner a été limogé après seulement cinq mois en poste, alors que son équipe avait perdu huit de ses douze matches de championnat. Ludovic Magnin prend désormais les commandes sur le banc.

La valse des entraîneurs se poursuit donc à Lausanne, et Magnin est immédiatement sous pression. Son équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches de Super League, dont une rencontre spectaculaire face au FC Thoune (4-5).

Les deux clubs sont proches au classement, ce qui fait de ce duel une confrontation directe pour des points importants. Le perdant s’enfoncera encore davantage dans les difficultés.

Voici toutes les informations sur la diffusion télévisée, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi.

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au Grasshopper Club et au FC Lausanne-Sport ?

Grasshopper aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son dernier match de championnat s’est achevé sur un nul 2-2 face au FC Vaduz. Auparavant, il avait fait match nul et vierge contre le FC Bâle. L’équipe a signé sa seule victoire sur cette période en écrasant le FC Grenchen 15 (8-0) en coupe.

Le Lausanne-Sport affiche une forme nettement moins bonne : il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu quatre. L’équipe s’est récemment inclinée 4-5 face au FC Thoune, un résultat qui illustre clairement sa spirale négative. Sur quatre matches de Super League, Lausanne a encaissé neuf buts et n’en a marqué que deux.

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