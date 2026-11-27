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Grasshopper Club - FC Bâle 1893 : heure du coup d’envoi

Super Coupe - Journée 15 28 nov. 2026 - 12:00 Letzigrund Stadion

Grasshopper Club reçoit le FC Bâle en Super League suisse. Le match se joue au stade du Letzigrund, à Zurich.

La période est difficile pour l’équipe hôte entraînée par Olaf Janssen. La défaite contre le FC Lugano est sa dernière déception en date, et Grasshopper Club occupe la 11e place du championnat.

Auparavant, Grasshopper Club avait fait match nul contre Lausanne-Sport (1-1) et le FC Vaduz (2-2). L’équipe n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches.

Le FC Bâle de Slavisa Jokanovic est mieux placé, au 8e rang, mais reste lui aussi sur un revers. L’équipe s’est inclinée 2-0 sur le terrain du FC Lucerne lors de son dernier match.

En attaque, Bâle a récemment montré deux visages : après un match nul 3-3 sur le terrain du FC Thoune, il est resté muet face à Grasshopper Club. Ce 0-0 ne remonte qu’à quelques semaines.

Les deux équipes ont donc un besoin urgent de renouer avec le succès. Voici où regarder la rencontre.

L’actualité de la semaine : que s’est-il passé à Grasshopper Club et au FC Bâle 1893 ?

Sur ses cinq derniers matches, Grasshopper Club a obtenu trois nuls et concédé deux défaites, sans aucune victoire. L’équipe s’est récemment inclinée 2-1 contre le FC Lugano. Auparavant, elle avait également perdu 2-1 en match amical face à Austria Lustenau. Elle a marqué cinq buts et en a encaissé sept sur cette période.

Le FC Bâle a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites. Après sa défaite 2-0 sur le terrain du FC Lucerne, il restait auparavant sur un succès 3-0 en coupe chez le FC Stade Nyonnais. Son bilan de buts sur ces cinq matches est de 7 marqués et 7 encaissés.

Grasshopper Club - FC Bâle 1893 : compositions

Grasshopper Club - FC Bâle 1893 : forme des équipes

Grasshopper Club - FC Bâle 1893 : bilan des confrontations directes

Grasshopper Club - FC Bâle 1893 : classement