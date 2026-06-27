Granit Xhaka est sur le point de s’engager avec Chelsea. Samedi, le journaliste Luca Cerchione révélait déjà que le club londonien avait formulé une offre de trente millions d’euros pour recruter le milieu de terrain. D’après Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Deutschland, le joueur de 33 ans aurait d’ores et déjà trouvé un accord personnel avec les Blues.

« Information exclusive : Granit Xhaka et Chelsea sont déjà parvenus à un accord verbal concernant un transfert », écrit Plettenberg samedi soir sur X. « Un accord complet a déjà été trouvé sur les conditions personnelles. »

« Chelsea est également déjà en contact avec Sunderland. Xabi Alonso met tout en œuvre pour recruter Xhaka. » Alonso et Xhaka se connaissent depuis leur passage au Bayer Leverkusen, où ils ont évolué ensemble de 2023 à 2025.

Formé au FC Bâle, le milieu de terrain a ensuite porté les couleurs du Borussia Mönchengladbach, d’Arsenal, de Leverkusen puis, depuis un an, de Sunderland, qui l’avait recruté contre quinze millions d’euros.

Sous les couleurs de Sunderland, qui a brillamment terminé septième de la Premier League la saison dernière, le Suisse a disputé 36 matchs officiels, inscrivant un but et délivrant six passes décisives.

Xhaka est encore sous contrat avec Sunderland jusqu’en milieu d’année 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève actuellement à huit millions d’euros.

Ce gaucher, qui compte à ce jour 149 sélections, est actuellement le capitaine de la Suisse à la Coupe du monde. Il n’a pas manqué une seule minute lors de la phase de groupes. La Suisse a terminé en tête du groupe B et affrontera au tour suivant une équipe classée troisième.