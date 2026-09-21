Granit Xhaka poursuivi au pénal en Suisse et quitte avec effet immédiat la sélection nationale

Granit Xhaka ne sera pas en action avec la Suisse pendant la période à venir, a indiqué le milieu de terrain de Sunderland à l’agence de presse allemande DPA. Il est poursuivi en Suisse pour avoir falsifié un certificat de vaccination contre le COVID-19.

Le média suisse Blick avait déjà révélé samedi que Xhaka était dans le pétrin. Il a découvert que Xhaka avait obtenu auprès d’un médecin à Lucerne un faux certificat indiquant qu’il était vacciné contre le COVID-19, alors que ce n’était pas le cas.

Ce médecin avait été démasqué plus tôt ce mois-ci et, au fil de l’enquête sur ce trafic illégal de certificats, le nom de Xhaka est apparu.

Le milieu de terrain a reconnu les faits et affirme coopérer pleinement avec l’enquête des autorités suisses. « C’était une erreur de ma part. J’éprouvais alors beaucoup de méfiance. Je le regrette beaucoup », a-t-il confié.

Xhaka sera entendu début octobre en Suisse et s’est donc retiré des quatre prochains matches de Ligue des nations de son pays. Une amende colossale pourrait l’attendre, et même une peine de prison avec sursis n’est pas exclue.

Durant cette trêve internationale, la Suisse affrontera respectivement la Macédoine du Nord, l’Écosse, la Slovénie, puis de nouveau la Macédoine du Nord.

Xhaka (33 ans) compte 152 sélections avec la Suisse et est également le capitaine de l’équipe nationale. Il évolue actuellement à Sunderland, mais a passé la majeure partie de sa carrière sous contrat avec Arsenal.