Granit Xhaka (33 ans) prend une décision surprenante concernant son avenir en club pendant la Coupe du monde

Chelsea n'a pas réussi à convaincre Granit Xhaka de changer de club. Le capitaine de l'équipe nationale suisse a décidé de rester fidèle à Sunderland, selon plusieurs médias anglais.

En juin, The Athletic révélait déjà l’intérêt concret des Blues pour le milieu de terrain, qui aurait pu y multiplier son salaire actuel.

Il lui était également offert la chance de retrouver Xabi Alonso, futur entraîneur de Chelsea.

Les deux hommes avaient déjà collaboré avec succès au Bayer Leverkusen, où Xhaka, alors capitaine, avait mené l’équipe d’Alonso au doublé national sans la moindre défaite et jusqu’en finale de la Ligue Europa.

À 34 ans, cette opportunité pouvait représenter sa dernière chance de briller au plus haut niveau.

Malgré ces atouts, le milieu de terrain a choisi d’honorer son contrat avec les Black Cats, valable jusqu’en 2028. Arrivé l’été dernier, il a immédiatement endossé le brassard et conquis les supporters.

Xhaka a certes été brièvement tenté par un transfert, mais il a décidé de mener son équipe lors de la saison à venir. Son sens des responsabilités en tant que capitaine de Sunderland et son lien avec les supporters ont joué un rôle majeur dans sa décision, rapporte The Athletic.

Sunderland avait rapidement indiqué que Xhaka n’était pas à vendre, mais le club aurait pu céder si le joueur avait insisté. En clarifiant sa position dès maintenant, le milieu de terrain a lui-même mis fin aux spéculations.

Il se concentre désormais sur la Coupe du monde, qui se déroule pour l’instant très bien pour la Suisse. Titulaire à chaque match, il a disputé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes et a contribué aux deux victoires de son pays lors des trois rencontres de groupe. En huitièmes de finale, la Suisse a dominé l’Algérie (2-0).