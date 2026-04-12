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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Grande surprise : l’arbitre de la rencontre entre Al-Nasr et Al-Akhdoud a omis d’expulser Sadio Mané

Al Nasr FC vs Al Ittifaq
Al Nasr FC
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Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Sadio Mané
Arabie saoudite
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Une erreur d’arbitrage controversée

Les erreurs d’arbitrage continuent de troubler le championnat professionnel Roshen. La rencontre entre Al-Nasr et Al-Akhdoud, disputée samedi dernier, a ainsi offert l’un des moments les plus controversés de la saison.

Al-Nasr l’a emporté 2-0 lors de la 28^e journée de la Saudi Pro League.

À la 50^e minute, le Sénégalais Sadio Mané a commis une faute violente sur un joueur d’Al-Akhdoud, mais l’arbitre n’a pas sanctionné la star d’Al-Nasr.

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Interrogé sur l’action, l’ancien arbitre égyptien Jamal Al-Ghandour a affirmé, dans une interview accordée à l’émission « Al-Muntasif », que l’arbitre aurait dû exclure le joueur de Al-Nasr Sadio Mané.

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Selon l’ancien arbitre égyptien, l’intervention, violente et imprudente au niveau du genou de l’adversaire, méritait logiquement un carton rouge direct. Il a ajouté que la décision n’avait pas été correctement prise, même si aucun avertissement n’avait été distribué à ce moment-là.

Il a conclu en qualifiant la décision d’« erreur d’arbitrage manifeste », estimant qu’une plus grande rigueur était nécessaire. Malgré la première place au classement, l’entraîneur d’Al-Nassr a donc critiqué ouvertement la direction de jeu.

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