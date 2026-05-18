Dimanche soir, les téléspectateurs de « Studio Voetbal » ont manifesté leur agacement envers Rafael van der Vaart. Sur X et sur GeenStijl, de nombreux indices laissent penser qu’il était ivre autour de la table d’analyse.

Dimanche soir, la NOS a diffusé le tout dernier épisode de Studio Voetbal, supprimé pour des raisons budgétaires.

Selon GeenStijl, l’ancien milieu aurait abusé de l’alcool avant le direct : « Rafael van der Vaart est souvent drôle, mais là, il avait encore englouti dix bières de trop », assène le site.

Sur X, plusieurs internautes ont également pointé du doigt l’attitude de l’ex-milieu de terrain d’Ajax et du Real Madrid. « Hier, on a vu pourquoi c’est une bonne chose que Studio Voetbal s’arrête. On laisse un Van der Vaart ivre divaguer et accaparer toute l’émission », écrit un utilisateur.

« Oui, vraiment, je crois qu’il avait déjà bu quelques verres de vin. Parfois, il n’arrivait pas à s’exprimer clairement. Avec sa tête toute rouge », réagit un autre.

« Van der Vaart était complètement bourré », peut-on lire plus loin. Un autre utilisateur espère qu’il a pris un taxi pour rejoindre le studio.

« J’ai l’impression que Van der Vaart a pris son verre de fin de soirée un peu trop tôt », ajoute un autre téléspectateur. « Van der Vaart est encore une fois assis à table, complètement ivre, pour le dernier épisode de Studio Voetbal », conclut un dernier.