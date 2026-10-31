Lors de la victoire 1-0 face à l’AZ Alkmaar en Eredivisie samedi soir, Brandt a dû être remplacé sur blessure dès la 38e minute.

Que s’est-il passé ? Sans contact avec un adversaire, le joueur de 30 ans s’est soudainement effondré, le visage déformé par la douleur. Impossible alors de deviner de quelle blessure il pouvait souffrir. Le diagnostic se fait encore attendre.

Brandt a reçu des soins pendant quelques instants sur la pelouse. Son expression inquiète laissait penser qu’il pouvait s’agir d’une blessure plus grave. L’ancien joueur de Bundesliga a néanmoins pu quitter le terrain sans aide, même s’il boitait légèrement.

Julian Brandt sera-t-il absent avec l’Ajax en raison de sa blessure ?

Brandt n’a pas pu poursuivre la rencontre et Oscar Gloukh est entré à la place de l’international allemand aux 48 sélections. Tolu Arokodare avait inscrit le but de la victoire pour l’Ajax dès la 9e minute. Grâce à ces trois points importants, les Amstellodamois ont conservé leur deuxième place au classement et sont revenus à un point du leader, le Feyenoord Rotterdam, qui avait auparavant laissé échapper des points lors de son match nul 1-1 contre le Fortuna Sittard.

Prochains matchs MID Ligue Conférence 12:45 AJX

Une absence de Brandt serait toutefois un coup dur pour l’Ajax. Arrivé libre aux Pays-Bas cet été après la fin de son contrat avec le BVB, le meneur de jeu a pris un excellent départ dans son nouveau club. Brandt joue déjà un rôle majeur dans le jeu de l’Ajax et a inscrit huit buts en 17 matches toutes compétitions confondues. Lors de la victoire 2-1 sur le terrain du Sparta Rotterdam le week-end dernier, Brandt avait également délivré ses deux premières passes décisives sous le maillot de l’Ajax.