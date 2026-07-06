Grande inquiétude pour Jordan Henderson : l'ancien joueur de l'Ajax se blesse après le match Mexique - Angleterre

Jordan Henderson a été victime d’une blessure surprenante à l’issue du match palpitant de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Angleterre (2-3). L’ancien joueur de l’Ajax est tombé par-dessus les panneaux publicitaires du stade Azteca alors qu’il célébrait la victoire.

Henderson, âgé de 36 ans, n’a pas pris part à la rencontre face au Mexique, mais il a tout de même célébré la qualification des Three Lions pour les quarts de finale après la rencontre.

Ce lundi matin, l’inquiétude est vive au sujet de ce milieu de terrain expérimenté. Après le coup de sifflet final, Henderson a voulu rejoindre ses coéquipiers et a escaladé un panneau publicitaire, mais il est tombé sur son bras.

Plusieurs médias anglais, dont The Independent et The Mirror, évoquent une « blessure bizarre ». Henderson est resté allongé au sol, visiblement très douloureux.

Les soigneurs sont intervenus immédiatement sur la pelouse avant de l’évacuer sur civière, un masque à oxygène sur le visage.

Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour des examens complémentaires. En Angleterre, on redoute que le vétéran de Brentford ne puisse plus participer à ce Mondial.

Le sélectionneur Thomas Tuchel a depuis confirmé que la situation semblait compromise pour Henderson, victime d’une grave blessure au poignet.