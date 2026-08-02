Les inquiétudes montent dans les couloirs de la Fédération royale espagnole de football quant à la possibilité de perdre l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 au profit du Maroc, en raison de la relation étroite qui unit le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, au royaume marocain, ce qui pourrait trancher la lutte discrète que se livrent Madrid et Rabat pour accueillir l'événement le plus important de la compétition.

Le journaliste Antón Meana a révélé, dans des propos tenus à l'émission espagnole « El Larguero », l'existence de véritables doutes pour la première fois au sein de la fédération espagnole concernant le lieu où se tiendra la finale du Mondial.

Il a déclaré : « Ils ont toujours été optimistes, mais il y a désormais des craintes en raison de la relation entre le Maroc et la FIFA. Un certain nombre de démarches à Rabat suscitent le mécontentement des responsables de Las Rozas (siège de la fédération espagnole), et les agissements d'Infantino sont préoccupants. »

Ces inquiétudes surviennent à peine deux semaines après la fin de la Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où la sélection espagnole a été sacrée pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire 1-0 contre l'Argentine au MetLife Stadium de New York, le 19 juillet dernier, sur un but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute.

Infantino et le penchant marocain

La décision finale concernant le lieu où se tiendra la finale relève des prérogatives du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui pourrait être réélu en mars 2027 pour un mandat s'étendant jusqu'à 2031, ce qui lui confère un pouvoir total pour trancher ce dossier épineux.

Ce qui est préoccupant au sein de la fédération espagnole, c'est qu'Infantino s'est rendu au Maroc à quatre reprises au cours des deux dernières années, alors qu'il n'a pas foulé le sol espagnol depuis que Luis Rubiales a pris la présidence de la Fédération royale espagnole de football, ce qui reflète une orientation claire vers le renforcement des relations avec le royaume marocain.

La cérémonie d'investiture du prochain président de la FIFA se tiendra à Rabat en mars 2027, ce qui renforce les chances du Maroc d'obtenir l'honneur d'accueillir la finale, notamment au vu de la relation étroite entre Infantino et les responsables marocains.

Le différend entre la FIFA et l'UEFA affaiblit la position espagnole

Le dossier espagnol est actuellement marqué par un vif différend entre la FIFA et l'Union européenne de football association (UEFA), ce qui affaiblit considérablement les chances de Madrid de remporter l'organisation de la finale, bien que les experts de la FIFA affirment que le stade Santiago-Bernabéu, dans la capitale espagnole, est le lieu idéal pour accueillir cet événement footballistique majeur.

Meana a ajouté : « Malgré cela, ils n'envisagent pas de retirer la candidature de l'Espagne à l'organisation de la Coupe du monde si le Maroc décroche finalement la finale, car ils continuent d'œuvrer pour garantir sa tenue en Espagne. La Fédération royale espagnole affirme que la Coupe du monde est une affaire d'une extrême importance, et que l'Espagne accueillera la majorité des matchs. »