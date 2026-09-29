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Bart DHanis
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Grande inquiétude autour de Daley Blind : « Ce n’est pas quelque chose qui date des dernières semaines. Cela dure depuis plus longtemps »

Mercato
Ajax

La blessure au dos de Daley Blind est liée à un nerf et dure depuis longtemps déjà, a-t-on révélé dans le podcast de Kale en Kokkie, auquel Hedwiges Maduro était invité.

Blind est revenu à l’Ajax l’été dernier pour la deuxième fois, pour un troisième passage à Amsterdam. Il a suivi l’entraîneur Míchel, qu’il connaissait de son époque à Gérone.

Blind a démarré tambour battant ce troisième passage et a immédiatement donné le ton à l’entraînement. Il s’est rapidement blessé au dos, ce qui le tient éloigné des terrains depuis plusieurs semaines déjà.

La date du retour de Blind sur le terrain reste floue. Selon Kale, Kokkie et Maduro, il s’agit d’un problème qui dure depuis plus longtemps chez le défenseur central.

« Cette blessure au dos de Blind est quelque chose qui dure depuis bien plus longtemps. Ce n’est pas un problème apparu ces dernières semaines », a révélé Kale.

« C’est lié à un nerf », sait Maduro. « C’est toujours compliqué. Berghuis avait exactement la même chose la saison dernière. Il a été absent très longtemps », a ajouté l’ancien joueur de l’Ajax.

Blind a disputé un total de 337 matches sous le maillot de l’Ajax. Il a été sacré champion des Pays-Bas à sept reprises et a remporté à deux reprises la Coupe des Pays-Bas.

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