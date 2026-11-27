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Le cas Jamal Musiala continue de peser sur le Bayern Munich.

Au Bayern Munich, les propos de Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, sur Jamal Musiala auraient été mal accueillis.

Selon un article de Bild, des sources au sein du club indiquent que même des collègues de la direction estimeraient que l’homme de 71 ans est allé trop loin. En interne, la virulence des propos de Rummenigge susciterait une « grande incompréhension ».

Le terme « préjudiciable au club » aurait même été employé à ce sujet. Au Bayern, certains craindraient également que les déclarations de Rummenigge aient des répercussions sur la valeur marchande du joueur de 23 ans, déjà éprouvé.

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Vendredi dernier, en marge du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, l’ancien président du directoire du club le plus titré d’Allemagne avait exprimé de sérieux doutes quant à la capacité de Musiala à retrouver un jour le niveau de ses meilleures performances, avant sa grave blessure à la jambe à l’été 2025 et le diagnostic de sa maladie des absences.

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Rummenigge avait ensuite lié ces doutes à l’énorme prolongation de contrat signée par Musiala en février 2025, qui devrait lui rapporter un salaire de base de 25 millions d’euros par an.

« Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré Rummenigge. Il faudrait donc « discuter avec le joueur, avec sa famille et surtout avec son agence, car ces sommes ne sont alors, sauf votre respect, plus envisageables ».

Getty Images

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Joshua Kimmich critique sévèrement les dirigeants du Bayern Munich

Alors que l’affaire avait pris de l’ampleur ces derniers jours et que plusieurs articles de presse avaient révélé des détails sensibles sur les tensions entre la direction sportive, les figures du club Rummenigge et Hoeneß et l’agence qui représente Musiala, le club le plus titré d’Allemagne avait cherché à apaiser la situation avant sa défaite en Ligue des champions à Lille.

Dans un communiqué officiel , le club a notamment dissipé les soupçons persistants selon lesquels Musiala et ses représentants auraient eu connaissance de la maladie avant la signature du contrat en février de l’année dernière et auraient caché des détails sur l’évolution de sa guérison .

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Le Bayern a également souligné qu’un dialogue constructif avait eu lieu entre toutes les parties et qu’il se poursuivrait désormais « dans un esprit de partenariat et de confidentialité » : « La santé du joueur passe avant tout pour les deux parties. Jamal Musiala bénéficie d’un soutien total dans son parcours de retour. »

Après le match contre Lille (1-2), le capitaine Joshua Kimmich a toutefois vivement critiqué la manière dont les dirigeants du Bayern avaient traité Musiala . « Bien sûr, le club passe toujours avant tout et il est plus grand que les joueurs, mais il n’est pas plus grand que l’être humain. C’est absolument inacceptable et ce n’est pas digne du Bayern », a déclaré l’international allemand.