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Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Grande effervescence lors de la dernière journée : 20 transferts enflamment le mercato de la Roshn Saudi League

Mercato
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Ittihad
G. Wijnaldum
Arabie saoudite
Pays-Bas

Georginio Wijnaldum, dernière recrue d'Al-Ittihad

  Le rideau est tombé hier dimanche sur le marché des transferts estival en Arabie saoudite, au terme d'une dernière journée de mercato très animée.

Le journal "Okaz" a indiqué que les clubs ont annoncé une série de transactions comprenant le renforcement des effectifs et l'échange de joueurs entre les clubs de la Roshn Saudi League et des différentes divisions, ainsi que le recrutement de nouveaux noms étrangers, portant le nombre de transferts de cette dernière journée à 20 opérations officielles.

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Les principaux mouvements de cette dernière journée sont les suivants :

 Mourad Khedri d'Al-Wehda à Al-Shabab

Saudi Pro League
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ricardo Matias d'Al-Ahli à Al-Shabab

 Abdullah Hawsawi d'Al-Shabab à Al-Najma

 Mamadou Sangaré à Manchester City U21 en provenance d'Al-Qadisiyah

Wijnaldum à Al-Ittihad

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Ibrahima Diaby de Cercle Bruges à Al-Ahli

Saïd Baâtia d'Al-Fateh à Al-Ahli

Fawaz Al-Sagour d'Al-Ittihad à Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi d'Al-Taawoun à Al-Khaleej

Yago Souza d'América Mineiro à Al-Feiha

Turki Al-Jaadi d'Al-Taawoun à Al-Feiha

 Ali Al-Hassan d'Al-Nassr à Al-Fateh

Houssam Al-Sadeq d'Union Touarga à Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi d'Al-Ettifaq à Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi d'Al-Qadisiyah à Al-Taawoun

Nasser Al-Hilal d'Al-Najma à Al-Taawoun

Ammar Al-Yahibi d'Al-Qadisiyah à Abha

Mathéo Borrel d'Al-Ittihad à Abha

Pedro Henrique à Al-Ettifaq

Abdulilah Hawsawi d'Al-Ittihad à Al-Ettifaq

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