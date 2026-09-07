Le rideau est tombé hier dimanche sur le marché des transferts estival en Arabie saoudite, au terme d'une dernière journée de mercato très animée.
Le journal "Okaz" a indiqué que les clubs ont annoncé une série de transactions comprenant le renforcement des effectifs et l'échange de joueurs entre les clubs de la Roshn Saudi League et des différentes divisions, ainsi que le recrutement de nouveaux noms étrangers, portant le nombre de transferts de cette dernière journée à 20 opérations officielles.
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Les principaux mouvements de cette dernière journée sont les suivants :
Mourad Khedri d'Al-Wehda à Al-Shabab
Ricardo Matias d'Al-Ahli à Al-Shabab
Abdullah Hawsawi d'Al-Shabab à Al-Najma
Mamadou Sangaré à Manchester City U21 en provenance d'Al-Qadisiyah
Wijnaldum à Al-Ittihad
Ibrahima Diaby de Cercle Bruges à Al-Ahli
Saïd Baâtia d'Al-Fateh à Al-Ahli
Fawaz Al-Sagour d'Al-Ittihad à Al-Khaleej
Fahad Al-Rashidi d'Al-Taawoun à Al-Khaleej
Yago Souza d'América Mineiro à Al-Feiha
Turki Al-Jaadi d'Al-Taawoun à Al-Feiha
Ali Al-Hassan d'Al-Nassr à Al-Fateh
Houssam Al-Sadeq d'Union Touarga à Al-Fateh
Fares Al-Ghamdi d'Al-Ettifaq à Al-Taawoun
Ibrahim Mahnashi d'Al-Qadisiyah à Al-Taawoun
Nasser Al-Hilal d'Al-Najma à Al-Taawoun
Ammar Al-Yahibi d'Al-Qadisiyah à Abha
Mathéo Borrel d'Al-Ittihad à Abha
Pedro Henrique à Al-Ettifaq
Abdulilah Hawsawi d'Al-Ittihad à Al-Ettifaq
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