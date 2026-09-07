Le rideau est tombé hier dimanche sur le marché des transferts estival en Arabie saoudite, au terme d'une dernière journée de mercato très animée.

Le journal "Okaz" a indiqué que les clubs ont annoncé une série de transactions comprenant le renforcement des effectifs et l'échange de joueurs entre les clubs de la Roshn Saudi League et des différentes divisions, ainsi que le recrutement de nouveaux noms étrangers, portant le nombre de transferts de cette dernière journée à 20 opérations officielles.

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Les principaux mouvements de cette dernière journée sont les suivants :

Mourad Khedri d'Al-Wehda à Al-Shabab

Ricardo Matias d'Al-Ahli à Al-Shabab

Abdullah Hawsawi d'Al-Shabab à Al-Najma

Mamadou Sangaré à Manchester City U21 en provenance d'Al-Qadisiyah

Wijnaldum à Al-Ittihad

Ibrahima Diaby de Cercle Bruges à Al-Ahli

Saïd Baâtia d'Al-Fateh à Al-Ahli

Fawaz Al-Sagour d'Al-Ittihad à Al-Khaleej

Fahad Al-Rashidi d'Al-Taawoun à Al-Khaleej

Yago Souza d'América Mineiro à Al-Feiha

Turki Al-Jaadi d'Al-Taawoun à Al-Feiha

Ali Al-Hassan d'Al-Nassr à Al-Fateh

Houssam Al-Sadeq d'Union Touarga à Al-Fateh

Fares Al-Ghamdi d'Al-Ettifaq à Al-Taawoun

Ibrahim Mahnashi d'Al-Qadisiyah à Al-Taawoun

Nasser Al-Hilal d'Al-Najma à Al-Taawoun

Ammar Al-Yahibi d'Al-Qadisiyah à Abha

Mathéo Borrel d'Al-Ittihad à Abha

Pedro Henrique à Al-Ettifaq

Abdulilah Hawsawi d'Al-Ittihad à Al-Ettifaq

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