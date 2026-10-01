Un nouveau joueur a quitté le rassemblement de la sélection égyptienne tenu durant la trêve internationale, quelques jours après le départ de Mohamed Salah, la star de Trabzonspor en Turquie, du rassemblement lui aussi.

Salah a quitté le rassemblement de la sélection égyptienne après le match contre l'Angola, en qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations, qui s'est soldé par un nul vierge, et il avait été remplacé pendant la seconde période.

La Fédération égyptienne a annoncé que Salah avait quitté le rassemblement et manquerait le match contre le Soudan du Sud dans ces mêmes qualifications, en raison du déroulement de la rencontre sur un terrain en « Tartan » sur lequel il ne peut pas jouer.

Et ce jeudi, le club français de Nice a annoncé le départ de son joueur Mohamed Abdelmonem du rassemblement de la sélection égyptienne, avant le match amical contre l'Afrique du Sud, dans le cadre d'un accord mutuel entre les deux parties.

Mohamed Abdelmonem avait rejoint la liste de la sélection égyptienne lors du dernier rassemblement, mais il n'a pas pris part au match face à l'Angola et ne s'est pas rendu au Soudan du Sud, par crainte d'une blessure sur le terrain en « Tartan ».

Le club de Nice a publié ce jour un communiqué officiel dans lequel il a déclaré : « D'un commun accord avec le staff de la sélection égyptienne, Mohamed Abdelmonem a quitté le rassemblement de la sélection afin de préserver sa condition physique et son intégrité. »

Et de poursuivre : « Cette décision a été prise de manière conjointe, compte tenu des conditions dans lesquelles s'est déroulée la rencontre qualificative pour la Coupe d'Afrique des nations, notamment sur un terrain en gazon synthétique, et avec la volonté commune de ne pas prendre de risques pour la santé du joueur. »

Il a ajouté : « Le club de Nice met tout en œuvre pour garantir que Mohamed, comme tous ses internationaux, puisse rejoindre et représenter la sélection de son pays dans les meilleures conditions possibles, en accordant une attention particulière à leur santé, à leur récupération et à leur intégrité physique. »

Il a conclu : « Le club tient à remercier le staff de la sélection égyptienne pour cet accord mutuel et sa compréhension, ainsi que pour le travail accompli avec Mohamed durant ce rassemblement. Mohamed va désormais poursuivre son travail avec le club de Nice afin de se préparer dans les meilleures conditions aux prochains défis. »

Mais ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que c'est le club de Nice qui a annoncé la nouvelle du départ de Mohamed Abdelmonem du rassemblement, et que la Fédération égyptienne n'a publié aucune explication jusqu'à l'écriture de ces lignes.

De son côté, le journaliste Ahmed Choubir a déclaré dans des propos radiophoniques : « Mohamed Abdelmonem ne sera pas présent non plus lors du match contre l'Afrique du Sud (dimanche prochain), et très clairement il existe une brouille, une grande brouille, entre Mohamed Abdelmonem et le staff technique et administratif. »

Il a poursuivi : « J'espère que l'affaire se réglera rapidement entre le staff technique de la sélection et Abdelmonem, plutôt qu'elle ne prenne de l'ampleur, car ils lui en veulent et ils ont raison. »

Il a ajouté : « Je ne fais de tort à aucun joueur, mais le staff technique a raison d'être en colère contre Mohamed Abdelmonem, et je demande au joueur de prendre l'initiative de mettre fin au différend et à la colère, car nous avons besoin de lui comme de tous les joueurs de la sélection. »

La colère du staff technique s'explique par le refus d'Abdelmonem de participer au match contre le Soudan du Sud, par l'arrivée d'un courrier de Nice demandant son exclusion de la rencontre, puis maintenant par son départ du rassemblement après des négociations entre le club et le staff technique de la sélection.



