Grande agitation au Real Madrid : Mourinho est furieux contre Mbappé ; l’atmosphère est très tendue

Le climat reste toujours aussi tendu au Real Madrid, selon la radio Cadena SER. L’ambiance est encore tout aussi glaciale qu’il y a cinq mois.

Kylian Mbappé joue un grand rôle dans les tensions qui règnent actuellement au Real Madrid. La superstar française est actuellement blessée, mais elle a tout de même été aperçue à vélo dans les Alpes avec sa compagne Ester Expósito.

José Mourinho a sévèrement réprimandé Mbappé à son retour à Madrid. L’entraîneur portugais est furieux de la sortie à vélo de son attaquant.

Le mois dernier, il pestait encore en affirmant qu’« un joueur du Real Madrid est toujours un joueur du Real Madrid, même lorsqu’il est libre ». Mourinho a souligné que le ski et le vélo étaient donc « not done ».

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L’ambiance dans le vestiaire reste en outre toujours aussi glaciale au Real Madrid. Même Mourinho n’a pas pu changer cela.

Selon le journaliste Anton Meana, une nouvelle altercation physique a même récemment eu lieu entre deux joueurs dont l’identité n’a pas été révélée.

La saison dernière, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en étaient venus aux mains. Ce dernier a même dû manquer quelques matches du Real Madrid.