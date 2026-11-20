Partager Suivez GOAL sur Google

Avant le déplacement de samedi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a dû évoquer un rival inattendu : Grand Theft Auto VI. Apprenant que l’attaquant Fabio Silva avait déjà téléchargé le jeu vidéo à succès, l’entraîneur expérimenté a lancé un avertissement plein d’humour à ses joueurs susceptibles de manquer de sommeil.

Publicité

Kovac évoque une distraction inattendue

L’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, a dû aborder un sujet inhabituel avant le retour de son équipe en Bundesliga : la sortie de Grand Theft Auto VI. Interrogé lors de la conférence de presse de jeudi sur la place qu’occupait ce jeu vidéo très attendu dans les conversations du vestiaire, le technicien croate a répondu avec humour.

Alors que Dortmund prépare son déplacement de samedi sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, Kovac a reconnu que plusieurs membres de son effectif étaient probablement absorbés par le nouveau jeu. Il a plaisanté en espérant que ses joueurs ne passaient pas une bonne partie de la nuit à explorer son monde ouvert.

Une question sur la PlayStation et un avertissement aux joueurs

Interrogé sur le fait de savoir s’il possédait une PlayStation 5, Kovac a vite montré qu’il connaissait mal l’univers du jeu vidéo, avant de prévenir ses joueurs que les sessions nocturnes ne devaient pas dérégler leur rythme de sommeil. Lorsqu’un journaliste lui a indiqué que l’attaquant Fabio Silva avait déjà téléchargé le jeu, Kovac a pris acte de la situation dans son vestiaire.

« Je n’en ai pas », a déclaré Kovac à propos de la console. « J’ai atteint l’âge où je ne suis plus dans le coup. Je crois avoir entendu ou lu, il y a quelque temps, que ce jeu allait sortir. J’espère que mes gars n’ont pas joué jusque tard dans la nuit. Comment fait-on pour jouer à ce genre de jeu aujourd’hui ? Avec une application ou faut-il du matériel ? »

Publicité Publicité

Il a ajouté : « Bon, alors je vais partir du principe qu’ils y jouent. J’espère qu’ils n’y jouent pas au point de ne plus distinguer le jour de la nuit. Cela pourrait poser problème. »

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Les anniversaires dans le vestiaire passent avant le jeu

Tout en reconnaissant l’engouement autour du huitième volet principal de Grand Theft Auto, la série de Rockstar Games, Kovac a insisté sur le fait que son groupe avait de bien meilleures raisons de faire la fête jeudi. Il a recentré l’attention sur l’esprit d’équipe en évoquant deux anniversaires au sein du groupe de Dortmund.

« Mais aujourd’hui est une très belle journée, pas seulement parce que ce jeu sort, mais aussi parce que nous avons deux anniversaires parmi nous, ceux de Costa [Konstantinos Karetsas] et de Joey [Veerman] », a poursuivi Kovac. « C’est beaucoup plus important que ce jeu. Mais j’ai entendu dire que quelques-uns s’y consacraient beaucoup. »

Publicité

Retour à la course au titre en Bundesliga

Une fois les rires retombés, Kovac a ramené l’attention sur le calendrier chargé de Dortmund d’ici à la trêve hivernale. Invaincu depuis neuf matches de championnat et à égalité de points avec le Bayern Munich, leader, le BVB doit disputer huit rencontres en 29 jours.

Dortmund aura besoin de tous ses joueurs en pleine forme et bien reposés au coup d’envoi face à Gladbach, dernier du classement, samedi après-midi. Kovac sait que son équipe ne peut se permettre le moindre coup de mou si elle veut maintenir la pression en tête du classement.