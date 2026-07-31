L'Ukrainien Mykhaïlo Moudryk, ailier du club anglais de Chelsea, peut désormais renouer immédiatement avec la compétition et disputer des matches officiels, après que le Tribunal arbitral du sport a partiellement accepté le recours qu'il avait déposé contre sa suspension de quatre ans pour dopage.

L'ailier ukrainien de 25 ans s'était éloigné des terrains et n'avait plus disputé le moindre match de compétition depuis novembre 2024, à la suite de la décision de la Fédération anglaise de football de le suspendre provisoirement le mois suivant, après la confirmation d'un « résultat positif » à la « meldonium », une substance interdite, dans son échantillon d'analyse, avant qu'une sanction de suspension maximale de quatre ans ne soit prononcée à son encontre.

Moudryk a fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport, qui a rendu son verdict final autorisant son retour à la compétition « avec effet immédiat », après qu'il a reconnu la violation des règles antidopage et accepté de parvenir à un accord prévoyant que la période de suspension soit équivalente à la durée qu'il a déjà passée loin des terrains.

De son côté, Chelsea a exprimé, dans un communiqué publié sur son site officiel, son souhait de voir Moudryk retrouver « sa pleine forme physique et réintégrer l'effectif sur le terrain », soulignant que le joueur rejoindra officiellement le stage de préparation de l'équipe en vue de la nouvelle saison.