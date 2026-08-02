Les pressions s'intensifient sur le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, alors que le cercle de l'opposition s'élargit dans les couloirs du football mondial, malgré son recul sur son projet controversé qui aurait conduit à la privatisation d'une part des compétitions de la FIFA.

À ce sujet, le journaliste britannique Ben Jacobs a déclaré ce dimanche, sur son compte de la plateforme « X », que l'Union des associations européennes de football (UEFA) s'apprête à retirer complètement son soutien écrit à Infantino, tandis que les membres de la CONCACAF se préparent à franchir le même pas.

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Ben Jacobs a ajouté qu'un certain nombre de hauts responsables à la tête de la FIFA poussent en faveur de la démission d'Infantino, convaincus qu'un vote de défiance à son encontre serait envisageable s'il refusait de quitter son poste.

Le plan d'Infantino prévoyait la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise, regroupant les opérations commerciales et l'organisation des compétitions de la Fédération internationale, avec l'ouverture d'une part de celle-ci à des investisseurs du secteur privé.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) a annoncé le boycott des compétitions de la FIFA si Infantino maintenait son projet, qui a également rencontré l'opposition de la Confédération asiatique et de la CONCACAF.

L'Américain Carlos Cordeiro, conseiller de premier plan du président de la Fédération internationale, a par ailleurs démissionné en signe de protestation contre la proposition, qui a également suscité les critiques du Français Kevin Lamour, directeur exécutif des opérations de la FIFA.

Face à cette fronde qu'a connue le monde du football, le président de la FIFA a été contraint d'annoncer le retrait de son projet controversé, mais cela n'a pas mis fin aux critiques, l'UEFA semblant déterminée à écarter Infantino de son poste, tandis que la CONCACAF a réclamé « une révision de la présidence de la Fédération internationale ».



