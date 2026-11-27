Comment regarder le Grand Prix du Qatar avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où la course est officiellement diffusée (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où la course est officiellement diffusée (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous au vôtre pour bénéficier d’un accès complet et profiter de la course !

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Diffuseurs internationaux

Avant-course

Kimi Antonelli aborde l’avant-dernier Grand Prix de la saison en tant que plus jeune champion du monde des pilotes de l’histoire de la discipline. Il reste toutefois beaucoup à décider lors des deux dernières courses de cette saison de Formule 1.

Antonelli, 20 ans, est le premier Italien à remporter le championnat des pilotes depuis Alberto Ascari en 1953. Si son avance en tête du classement est impossible à combler, la lutte pour les deuxième et troisième places du podium final reste indécise.

Après sa victoire à Las Vegas le week-end dernier, Max Verstappen, quadruple champion du monde des pilotes, occupe la deuxième place du classement avec 37 points d’avance sur Lewis Hamilton, troisième. Le Néerlandais doit inscrire au moins 12 points au Qatar pour assurer sa deuxième place au classement général avant la dernière course de la saison.

Hamilton, septuple champion du monde des pilotes, ne possède qu’une courte avance sur un groupe de pilotes qui se disputent une place sur le podium. Le pilote Ferrari compte trois points d’avance sur ses compatriotes britanniques George Russell et Lando Norris, tandis que le Monégasque Charles Leclerc accuse 17 points de retard sur Hamilton.

Les trois pilotes britanniques peuvent tous terminer la saison à la deuxième ou à la troisième place. Leclerc conserve, lui aussi, une mince chance d’obtenir la dernière place sur le podium final.

Mercedes, l’écurie d’Antonelli et de Russell, a déjà décroché son neuvième titre de championne du monde des constructeurs. Ferrari, représentée par Hamilton et Leclerc, s’est quant à elle assurée de la deuxième place du classement des constructeurs à Las Vegas le week-end dernier.

La lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs devrait se poursuivre jusqu’à la dernière course de la saison, à Abou Dhabi. Red Bull, l’écurie de Verstappen et d’Isack Hadjar, ne compte que neuf points d’avance sur McLaren, celle de Norris et d’Oscar Piastri.