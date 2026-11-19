Comment regarder le Grand Prix de Las Vegas avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec une sécurité renforcée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Choisissez un VPN fiable . Optez pour un fournisseur de services VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Optez pour un fournisseur de services VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où la course est officiellement diffusée (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où la course est officiellement diffusée (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter de la course !

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Diffuseurs internationaux

Présentation de la course

Kimi Antonelli arrive à Las Vegas tout juste sacré champion du monde des pilotes de Formule 1. À 20 ans, il est le plus jeune champion de l’histoire de la discipline et le premier pilote italien à remporter le titre depuis Alberto Ascari en 1953.

Antonelli a terminé troisième du Grand Prix de Mexico pour décrocher le titre, puis deuxième du Grand Prix de São Paulo, permettant à son écurie Mercedes, dont il défend les couleurs aux côtés du pilote britannique George Russell, de remporter son neuvième championnat du monde des constructeurs, le premier depuis 2021.

Avec une avance irrattrapable de 111 points pour Antonelli en tête du classement des pilotes et un avantage insurmontable de 142 points pour Mercedes en tête de celui des constructeurs, les deux titres sont attribués. Mais il reste encore beaucoup d’enjeux dans chacune des trois dernières courses de 2026.

Le pilote néerlandais Max Verstappen, le Monégasque Charles Leclerc et les trois Britanniques Russell, Lewis Hamilton et Lando Norris se disputent les deuxième et troisième marches du podium au terme de la saison. Seulement 33 points séparent la deuxième de la sixième place au classement des pilotes.

Ferrari, représentée par Hamilton et Leclerc, peut s’assurer la deuxième place du championnat du monde des constructeurs à Las Vegas grâce à un bon résultat. L’écurie compte 95 points d’avance sur Red Bull, troisième.

La lutte entre Red Bull et McLaren pour la troisième place du podium des constructeurs est bien plus serrée. L’écurie Red Bull de Verstappen et Isack Hadjar possède 17 points d’avance sur l’écurie McLaren de Norris et Oscar Piastri.