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Grâce à deux victoires convaincantes en deux matches, l’équipe d’Allemagne a finalement terminé en tête de son groupe de Ligue des nations devant les Pays-Bas. Les gagnants et les (petits) perdants du deuxième rassemblement de Klopp.

Lundi soir, Jürgen Klopp ne pouvait même pas essayer de cacher son sourire permanent. Et pourquoi l’aurait-il fait ? Au stade olympique de Berlin, son équipe a écrasé 5-0 son grand rival du pays voisin .

Si l’ère du nouveau sélectionneur se poursuit avec autant de succès, ce match entrera peut-être dans l’histoire de la Fédération allemande comme le moment où une nouvelle équipe d’Allemagne, enfin enthousiasmante, s’est révélée.

Il avait déjà eu un « coup de foudre » pour son groupe XXL de 44 joueurs lors de sa première fenêtre internationale comme sélectionneur, a-t-il déclaré lundi sur ARD. Il parle désormais d’un « groupe très spécial », qui a remporté ses matches contre la Serbie et les Pays-Bas avec la manière. Son équipe compte des « footballeurs merveilleux, des personnalités formidables » : « Les gars continuent aussi de se surprendre eux-mêmes. »

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« Tout le monde, a ajouté Klopp, rentre chez soi avec le sourire. » Mais cela ne vaut peut-être pas pour chaque international. Car si ce deuxième rassemblement a fait de nombreux gagnants incontestables, quelques joueurs regagnent aussi leur club en ayant au moins un peu perdu du terrain.

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Perdant : Felix Nmecha n’a, pour l’heure, plus de quoi exulter

Ces derniers jours, le débat autour de sa célébration de but très controversée a surtout concerné le milieu du Borussia Dortmund. Il l’avait une nouvelle fois effectuée lors de son doublé contre le SV Elversberg en Bundesliga, le week-end précédant la trêve internationale.

Le département des supporters et des membres bienfaiteurs du BVB , le club de Dortmund par la voix de Hans-Joachim Watzke et la Fédération allemande lui ont alors demandé, avec plus ou moins de fermeté, de prendre clairement ses distances avec la campagne « The King’s Return », qu’il soutient, ainsi qu’avec le réseau évangélique « Ballers in God ». Ce dernier est notamment accusé de diaboliser l’avortement en le qualifiant de « plan de Satan » et est considéré comme homophobe et hostile aux personnes queer.

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Nmecha a finalement accédé à cette demande. Il a non seulement publié sa propre déclaration , dans laquelle il a réaffirmé que son geste ne visait à mettre en avant ni sa personne ni une quelconque organisation. Il aurait aussi promis au Borussia Dortmund et à la Fédération allemande de renoncer totalement à cette célébration controversée à l’avenir et d’exprimer sa foi autrement.

Dire que tout cela a pesé dans la décision de Jürgen Klopp de laisser le milieu sur le banc contre la Serbie et les Pays-Bas, en ne lui accordant qu’une courte apparition de neuf minutes, relève de la pure spéculation et paraît même plutôt improbable. Reste que Nmecha pourrait avoir perdu pendant la trêve internationale non seulement une bonne part de l’estime des supporters allemands, mais aussi, peut-être, sa place de titulaire en sélection.

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Pour être juste, cela tient moins à ses propres prestations : comme indiqué, il n’a joué que neuf minutes vendredi soir contre les Serbes. La raison se trouve surtout dans l’éclatant trio du milieu formé autour de Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic et Florian Wirtz. Tous trois ont convaincu lors des deux matches (nous y reviendrons) et devraient donc, pour l’instant, devancer Nmecha dans la hiérarchie de Klopp. Il semble en aller de même pour Tom Bischof, qui avait brillé lors du précédent rassemblement et à qui le sélectionneur a tout de même accordé un peu plus d’une demi-heure contre la Serbie et les Pays-Bas.

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Perdant : Yann Aurel Bisseck devient la cinquième roue du carrosse sous Klopp

Lors de la défaite 0-1 contre la Grèce fin septembre, le défenseur central de l’Inter Milan avait été l’une des rares satisfactions d’une équipe d’Allemagne peu convaincante . On lui prêtait donc de bonnes chances d’être titulaire contre la Serbie et les Pays-Bas, d’autant qu’un concurrent de renom, Waldemar Anton, du Borussia Dortmund, manquait à l’appel sur blessure.

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Mais Klopp semble préférer d’autres joueurs pour le moment. Contre la Serbie, Malick Thiaw a débuté dans l’axe aux côtés de Jonathan Tah, convaincant dans les deux rencontres (nous y reviendrons). Comme au match aller contre les Européens de l’Est et lors du 0-0 face à la Grèce, Thiaw a livré une prestation très solide. Le sélectionneur apprécie particulièrement chez le joueur de Newcastle United sa capacité à lancer le jeu vers l’avant et sa taille de 1,94 mètre, un atout face aux Serbes, adeptes du jeu long et solides physiquement.

Une place à droite de la défense à quatre, où Bisseck pourrait aussi théoriquement évoluer, semble également hors de portée. Philipp Treu, du SC Fribourg, y est le premier choix de Klopp. En outre, le sélectionneur n’a cessé de faire l’éloge de Finn Jeltsch, de Stuttgart, ces dernières semaines. Ce dernier a enfin fait ses débuts avec l’Allemagne contre les Pays-Bas et peut, comme Bisseck, jouer à droite ou dans l’axe d’une défense à quatre.

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Lennart Karl, perdant d’un premier match mémorable avec l’Allemagne

Comme Felix Nmecha, Lennart Karl a moins fait parler de lui ces dernières semaines pour ses dribbles, ses beaux buts et, plus généralement, ses performances sportives, même si celles-ci étaient clairement en progrès avant la trêve internationale, que pour des événements hors du terrain sur lesquels il n’avait guère de prise .

Début novembre, le dirigeant du Bayern Uli Hoeneß a estimé, lors d’un long entretien accordé à BR, que Karl, âgé de seulement 18 ans, devrait faire preuve d’un peu plus d’humilité en public . « Je crois avoir contribué à 50 % de ses buts ces derniers jours, depuis que quelqu’un a dit quelque chose sur sa vie privée. Nous avons aussi le devoir de guider un peu les jeunes joueurs », a jugé Hoeneß.

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En équipe nationale, Karl a au moins disputé quelques minutes contre les Pays-Bas, après être resté sur le banc pendant toute la rencontre face à la Serbie. Klopp a souligné que cela n’avait rien à voir avec un manque d’envie du jeune joueur : il avait simplement choisi d’autres éléments .

Karl est « un jeune homme formidable. Nous sommes tous un peu différents sur tel ou tel point. Il s’est très, très bien entraîné, il est parfaitement intégré à l’équipe et, s’il n’a pas joué aujourd’hui, c’est parce qu’à son poste évoluait quelqu’un qui sait aussi plutôt bien jouer au football », a expliqué le sélectionneur. Le joueur du Bayern Munich conserve naturellement un rôle essentiel dans ses plans.

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Mais Brajan Gruda, le principal concurrent de Karl sur l’aile droite, a livré une telle prestation pour ses débuts contre la Serbie que Klopp l’a également aligné face aux Pays-Bas, où il a encore convaincu. Lors du 5-0 contre les Oranje, il a de nouveau été le joueur le plus en vue, avec deux passes décisives et un but. De quoi compliquer la tâche de Karl dans un avenir proche. Dans l’axe, la place semble de toute façon solidement occupée par Florian Wirtz.

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Gagnants : les nouveaux ailiers de Jürgen Klopp ne séduisent pas qu’en attaque

Alors que Karl, malgré sa nette montée en puissance au Bayern, n’a eu droit qu’à « seulement » huit minutes contre les Pays-Bas, l’équipe d’Allemagne pourrait avoir trouvé sa nouvelle paire d’ailiers.

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Au détriment de Karl, Brajan Gruda a en effet été étincelant lors des deux matches contre la Serbie et les Pays-Bas. Le joueur offensif du RB Leipzig était enfin épargné par les blessures au moment de rejoindre la sélection A et a signé des débuts mémorables.

Après son but somptueux et sa prestation impeccable contre la Serbie , Klopp avait même éprouvé de la compassion pour son adversaire direct . Il en ira sans doute de même pour Jurrien Timber et Ian Maatsen après sa prestation contre les Pays-Bas, ponctuée d’un but et de deux excellentes passes décisives (un ballon piqué de l’extérieur du pied pour Wirtz, puis un coup franc parfaitement dosé pour Schlotterbeck). Aucun des deux n’a réussi à contenir Gruda.

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Ces derniers matches de groupe en Ligue des nations pourraient marquer le début d’une grande carrière avec l’Allemagne pour Gruda, à condition qu’il reste enfin durablement épargné par les blessures. Sur l’aile droite, une chose paraît certaine : le joueur de Leipzig devrait d’abord être titulaire en quart de finale, en mars prochain.

Derry Scherhant figurait déjà parmi les grands gagnants de la nouvelle ère Klopp après ses prestations contre la Serbie et la Grèce début octobre. Il a encore conforté ce statut grâce, notamment, à une prestation par moments enthousiasmante contre les Pays-Bas dans son ancien jardin, le stade olympique de Berlin.

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Le joueur de 24 ans a contribué à cette large victoire par un but splendide pour ouvrir le score et une passe décisive sur le but du score final, après une frappe sur le poteau. Ses nombreuses accélérations balle au pied ont régulièrement fait monter la clameur dans les tribunes. Montrer ce dont il était capable à ses anciens détracteurs, qui ne lui prédisaient au mieux qu’une carrière en « Regionalliga », lui a procuré une « satisfaction », a confié Scherhant après la rencontre.

Il faut toutefois reconnaître que Scherhant a encore montré des difficultés dans ses combinaisons directes avec les latéraux gauches placés derrière lui, Nathaniel Brown et Maximilian Mittelstädt. Cela a visiblement frustré Brown à plusieurs reprises contre les Pays-Bas. Mais c’est un aspect qui peut se travailler.

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Aucun doute : Scherhant jouera aussi un rôle important sous Klopp en quart de finale de la Ligue des nations, s’il continue à être performant au SC Fribourg et reste épargné par les blessures.

Des concurrents de renom de la nouvelle paire d’ailiers, comme Said El Mala, qui, comme Karl, n’a eu que quatre minutes pour se montrer et compte lui aussi parmi les petits perdants, Karim Adeyemi, de Bacelona, ou Kevin Schade, de Brentford, devront pour l’instant patienter. D’autant que Klopp n’a pas seulement été séduit par les qualités offensives de Scherhant et Gruda.

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« Tous les deux savent jouer au football, bon sang », a déclaré Klopp, avant d’ajouter, de manière révélatrice : « Mais le travail qu’ils ont fourni et qu’ils ont dû fournir aujourd’hui, c’est énorme. Et au bout du compte, c’est ce qui fait une équipe. D’autres aussi savent jouer au football. Mais, au final, ce qui compte, c’est la passion et l’engagement que tu y mets. »

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Gagnants : Joshua Kimmich et Aleks Pavlovic, Klopp a appris d’une erreur décisive de Nagelsmann

« Passion et engagement » décrivent aussi assez bien l’apport d’Aleksandar Pavlovic et Joshua Kimmich sur le terrain, si l’on met de côté leurs immenses qualités de footballeurs.

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Le duo du Bayern, qui se connaît parfaitement, a convaincu contre la Serbie comme contre les Pays-Bas. Il paraît exclu que Klopp répète l’une des plus grandes erreurs de Julian Nagelsmann en séparant de nouveau les deux joueurs du Bayern dans l’axe.

Au fil des années à Munich, Pavlovic et Kimmich ont développé une excellente entente. Leurs combinaisons sont même devenues un peu moins prévisibles, car Pavlovic peut désormais remonter plus souvent le ballon, comme face aux Pays-Bas, et créer de grosses occasions grâce à des passes tranchantes vers l’avant, comme contre la Serbie . Ces occasions peuvent déboucher sur des buts. Sa passe vers Kai Havertz avant le 2-0 de Wirtz était de très grande classe.

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Après le match, Klopp a aussi salué sur ARD la capacité de Kimmich et Pavlovic à analyser eux-mêmes l’approche des Néerlandais et à « trouver les bons ajustements » . L’équilibre et cette capacité d’adaptation avaient justement manqué au milieu allemand pendant la Coupe du monde, lorsque Nagelsmann avait déplacé Kimmich sur le côté droit et associé Pavlovic à Felix Nmecha.

Une décision qui a finalement eu des conséquences très négatives pour les deux joueurs . Hormis la facile victoire inaugurale contre Curaçao et, dans le cas de Nmecha, le deuxième match de groupe contre la Côte d’Ivoire, tous deux ont vécu des Coupes du monde catastrophiques au regard de leurs qualités.

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Leurs prestations contre la Serbie et l’Elftal devraient avoir mis fin à tous les débats sur la possibilité de se passer de Kimmich, une idée que Klopp avait de toute façon qualifiée d’absurde . Nmecha et Tom Bischof sont des solutions de rechange de qualité. Angelo Stiller, Anton Stach et Mika Baur auront peut-être aussi l’occasion de se montrer un jour. Mais, pour l’heure, l’axe du milieu de Klopp est fixé depuis ces journées de mi-novembre.

IMAGO / Chai v.d. Laage

Gagnant : Philipp Treu, l’atout de Klopp à un poste longtemps problématique répond encore présent

Cela tient aussi au fait que, contrairement à ses malheureux prédécesseurs, Klopp a enfin résolu le problème le plus épineux de l’équipe. Au poste de latéral droit, Philipp Treu est devenu incontournable en très peu de temps . Déjà, lorsque Klopp avait sorti le joueur de Fribourg de son chapeau lors de sa première liste, le technicien de 59 ans s’était étonné de la surprise suscitée par ce choix.

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« En Allemagne, on dit que nous n’avons pas de latéraux droits. Philipp Treu doit se demander : “Hein, de quoi parlent-ils ?” », avait alors réfléchi Klopp à voix haute. Treu lui a donné raison et, au fil de ses cinq sélections désormais, a durablement convaincu aussi le supporter allemand ordinaire.

Treu l’a encore montré contre la Serbie et les Pays-Bas : en défense comme en attaque, c’est un joueur extrêmement fiable, doté de ce que Klopp exige de tous ses joueurs, à savoir une volonté et un engagement sans faille. Dans l’idéal, Treu gêne ses adversaires dès leur prise de balle et aborde les duels avec agressivité. Sur le plan offensif, son entente avec Gruda fonctionnait déjà très bien par moments. Tantôt Treu dédoublait pour donner davantage de largeur au jeu, tantôt il repiquait à l’intérieur lorsque Gruda occupait l’aile.

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Même Klopp ne qualifierait sans doute pas Treu de joueur de classe mondiale. Mais grâce à ses qualités indéniables, il constitue déjà la solution la plus convaincante et la plus éprouvée à droite. À long terme, il pourrait se révéler une véritable trouvaille.

« À certains moments, nous avons dû rencontrer des personnes qui vous permettent de franchir un cap. Et si je pouvais être cette personne pour Philipp, j’en serais très heureux », avait déclaré Klopp dès septembre. Il avait peut-être mis le doigt sur l’essentiel.

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Gagnant : Jonathan Tah, indispensable à Klopp contrairement à sa situation au Bayern

Contrairement au côté droit, Klopp dispose même d’une sorte de problème de riche en défense centrale, dont Yann-Aurel Bisseck est actuellement la principale victime, comme indiqué plus haut. Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw, sans oublier le jeune Jeltsch, joueur polyvalent qui peut aussi évoluer sur un côté grâce à sa vitesse.

Au moins au vu des derniers matches contre la Serbie et l’Allemagne, Tah peut toutefois se considérer comme un gagnant. Alors que Schlotterbeck est resté sur le banc à la surprise générale contre la Serbie, remplacé par Thiaw, selon Klopp en raison de la qualité de son jeu de tête, Tah a disputé les 90 minutes des deux rencontres.

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Il a certes provoqué contre la Serbie le coup franc précédant le 1-3. Pourtant, le défenseur central, un peu en difficulté récemment au Bayern , semble toujours indispensable à Klopp. Le joueur de 30 ans n’a plus eu dernièrement un statut incontesté chez le champion record, Min-jae Kim mettant la pression grâce à ses bonnes prestations. De son côté, Tah a régulièrement affiché des hésitations et une certaine lourdeur. Dans les duels en un contre un, si importants dans le système de Kompany, il n’a souvent trouvé d’autre solution que de commettre une faute.

Résultat : Tah est resté 90 minutes sur le banc lors des chocs de Bundesliga contre le RB Leipzig et le BVB. En Ligue des champions, il n’a pu jouer 45 minutes contre Arsenal que parce que Kim a dû sortir, diminué.

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Sous Klopp, il conserve pourtant son statut de titulaire, même s’il n’est actuellement pas au meilleur de sa forme. S’il retrouve son meilleur niveau, Schlotterbeck et lui devraient former la charnière titulaire comme sous Nagelsmann. En tout cas, la confiance du sélectionneur lui est acquise. Il a joué 90 minutes lors des quatre rencontres pour lesquelles il figurait dans le groupe.

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Équipe d’Allemagne : le classement final du groupe 2 (Ligue A)