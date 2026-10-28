Grand mystère autour de Sami Ouaissa : le PSV va procéder à un nouvel examen médical

Sami Ouaissa doit passer de nouveaux examens médicaux au PSV, selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad. L’attaquant n’est toujours pas apte à jouer pour le PSV.

Lundi de la semaine dernière, Ouaissa a disputé une mi-temps avec le Jong PSV, battu 1-0 par le FC Dordrecht.

Cette semaine, le joueur originaire du Limbourg devait accompagner les espoirs en Angleterre. Le Jong PSV affrontait en effet Ipswich Town mardi après-midi dans le cadre de la Premier League International Cup.

Ouaissa ne figurait toutefois pas dans le groupe retenu pour ce match, alors que cette rencontre était considérée comme la dernière étape avant son retour en équipe première.

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On ignore ce qui arrive à Ouaissa. Le PSV va lui faire passer de nouveaux examens médicaux. Pour l’heure, la situation du joueur reste floue.

Le PSV a recruté Ouaissa à NEC l’été dernier pour neuf millions d’euros. Il n’a pas encore disputé le moindre match pour le club d’Eindhoven.

Sam Lammers n’est toujours pas apte à jouer non plus. L’attaquant devait se remettre d’une blessure en quelques semaines, mais il est toujours sur la touche.