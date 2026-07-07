Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane brillent lors de cette Coupe du monde. Pourtant, malgré les performances de son équipe, un nom reste en retrait : Lamine Yamal.

La situation préoccupe déjà la presse ibérique. Lors de la victoire 1-0 contre le Portugal lundi, il a été complètement neutralisé par Nuno Mendes, et même après la sortie sur blessure de l’arrière gauche, son jeu n’a pas pris l’ascendant.

« Le cauchemar se répète », titre le journal espagnol AS, rappelant une précédente confrontation entre les deux hommes en Ligue des champions, où l’Espagnol avait déjà cédé.

« Le joueur le plus décisif de l’équipe s’est retrouvé face à son adversaire le plus coriace. Face à l’impressionnant Nuno Mendes, l’attaquant originaire de Mataró s’est retrouvé à un niveau où il ne pouvait guère s’exprimer. Son duel avec le meilleur arrière gauche du monde est de ceux qu’il vaut mieux oublier rapidement », écrit le journal espagnol El País.

« Yamal n’a en réalité réussi à échapper à l’emprise de Mendes que grâce à un jeu combiné. Pourtant, dans l’ensemble, il n’a pas réussi à vraiment ébranler la défense portugaise, emmenée par Rúben Dias. Pas même lorsque Mendes a dû quitter le terrain sur blessure. »

En Espagne, on espère que le jeune talent retrouvera vite son meilleur niveau, car la phase à élimination directe se rapproche : la Belgique attend déjà en quarts, et en demi-finale, ce pourrait être la France ou le Maroc.

Pour les observateurs espagnols, ces performances en deçà des attentes restent un « mystère », d’autant que la préparation de la jeune star de 18 ans n’a pas été optimale : il avait d’ailleurs déclaré forfait pour le premier match du Mondial en raison d’une blessure musculaire.