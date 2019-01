"Grand joueur", Coutinho doit se battre pour gagner sa place au Barça, selon Valverde

Le Brésilien doit tout simplement travailler d'arrache-pied pour reconquérir son rang au sein de l'effectif du Barça, selon son entraîneur.

Ernesto Valverde a exhorté Philippe Coutinho à continuer à se battre pour sa place dans l'effectif du Barça.

Coutinho a converti un penalty à la 85e minute du match des 16èmes de finale aller de Coupe du Roi contre Levante alors que le Barça, profondément modifié, s'est incliné 2-1, jeudi soir.

La star brésilienne a inscrit un but - son premier depuis celui contre le Real Madrid (5-1) en octobre.



Ousmane Dembélé était titulaire, comme Coutinho, et le patron des Blaugrana a insisté sur le fait qu'il était satisfait des deux joueurs, tout en les encourageant à faire pression pour que les opportunités se poursuivent.



"Quand Dembélé ne jouait pas, tout le monde me demandait à son sujet", a déclaré Valverde aux journalistes en conférence de presse.



"Maintenant, Dembélé joue et Coutinho ne le fait pas et l’inverse se produit. Lorsque vous ne jouez pas et que vous n’êtes pas heureux, vous devez vous battre pour changer la situation. Aujourd'hui, c'était le match pour ça.



"Coutinho est un grand joueur qui nous a beaucoup donné et nous donnera beaucoup. Je dirai la même chose de Dembélé. C'est une question répétitive aux noms interchangeables."



Le Barça était privé de nombreux titulaires, car Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique et Jordi Alba ont tous eu droit à une pause dans un emploi du temps chargé en janvier.



Valverde a défendu ses choix, insistant sur le fait que l’injection des jeunes Juan Miranda et Chumi, ainsi que du nouveau venu Jeison Murillo, étaient un pari qui valait la peine d’être pris.



"J'ai choisi la meilleure équipe que nous pensions pouvoir sélectionner", a déclaré l'Espagnol.



"Cela nous a servi d'évaluer des joueurs dans des moments difficiles, comme dans un match de Liga. Je sais que c'est un risque, mais vous devez prendre des risques très souvent."