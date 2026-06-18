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Cameraman ColombiaGetty
Jonathan van Haaster

Traduit par

Grand frisson lors de Ouzbékistan - Colombie : un caméraman fauché par Abdukodir Khusanov

Ouzbékistan vs Colombie
Ouzbékistan
Colombie
Coupe du monde
L. Diaz
A. Khusanov

Jeudi, lors de la rencontre de Coupe du monde entre l’Ouzbékistan et la Colombie, un caméraman a été violemment percuté par Abdukodir Khusanov. Le défenseur de Manchester City l’a renversé alors qu’il sprinter pour rattraper Luis Díaz ; l’opérateur est resté au sol et a immédiatement été pris en charge par les soignants.

Après un peu plus d’une demi-heure de jeu à Mexico, Khusanov est arrivé trop tard lors d’un duel de vitesse avec Luis Díaz. Le Colombien a été sévèrement plaqué par le défenseur, qui n’a ensuite pas pu éviter le caméraman posté sur la ligne de touche.

La violence du choc a immédiatement été perceptible, les images du caméraman étant diffusées en direct à cet instant.

Díaz a été touché par le tacle, mais le caméraman, visiblement très affecté, s’est aussitôt saisi de sa jambe. Les soigneurs et plusieurs autres membres du staff présents sur le bord du terrain sont immédiatement intervenus.

Khusanov, sanctionné d’un carton jaune, et Díaz ont toutefois pu reprendre leur place sur la pelouse. L’étendue de la blessure du caméraman, dont la position sur la touche est restée vide, reste à déterminer.

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