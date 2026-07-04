Grâce au triplé du Maroc, l'Afrique tient tête à l'Europe lors de la Coupe du monde

La participation des sélections africaines à la Coupe du monde ne se résume plus à disputer la phase de groupes ou à atteindre les huitièmes de finale : elle s’inscrit désormais dans une nouvelle ère, marquée par une progression tangible du football continental.

Lors de l’édition 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le continent africain a réalisé un exploit collectif sans précédent, symbole de la progression fulgurante du football africain.

Selon les données d’Opta, « les équipes africaines ont porté leur total à 51 buts lors de la Coupe du monde 2026, devenant ainsi le deuxième continent de l’histoire de la compétition à atteindre ou dépasser la barre des 50 buts marqués au cours d’une même édition ».

Ce total intervient après la victoire du Maroc 3-0 face au Canada, pays hôte, qui propulse les Lions de l’Atlas en quarts de finale pour la deuxième édition consécutive.

Seule l’Europe a fait mieux, ses sélections ayant atteint ce total lors de 21 éditions différentes de la Coupe du monde.

Lors de cette édition, neuf des dix sélections africaines ont franchi le premier tour : le Maroc, l’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana, la République démocratique du Congo et le Cap-Vert. Seule la Tunisie a été éliminée dès la phase de groupes.

Sept d’entre elles ont été éliminées en seizièmes de finale. Il ne reste plus que l’Égypte, qui affrontera l’Argentine en huitièmes, et le Maroc, fraîchement qualifié pour les quarts.

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