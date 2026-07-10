Grâce au soutien de Donald Trump, le Maroc est sur le point d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030

En Espagne, de plus en plus d’observateurs estiment que le Maroc est en pole position pour organiser la finale de la Coupe du monde 2030.

Selon plusieurs médias, le Maroc, avec le soutien du président américain Donald Trump, serait en pole position, tandis que l’Espagne, distancée, risque de perdre l’opportunité d’organiser la rencontre.

Selon Mundo Deportivo, qui cite The Objective, le Maroc aurait déjà sécurisé les voix du Conseil de la FIFA, instance chargée de désigner l’hôte de la finale.

Selon ce média, le royaume disposerait de 22 voix sur 37 et aurait déjà sécurisé le soutien des confédérations africaine, asiatique, nord-américaine et océanienne, grâce à l’influence de l’administration Trump, avec le soutien du Qatar et de l’Arabie saoudite.

Le journal a publié une photo du président américain Donald Trump avec la légende « Trump, allié du Maroc ».

Sur les ondes de la SER, dans l’émission « El Larguero », les invités ont remis les pendules à l’heure : « Les travaux de ce stade ont commencé il y a un an ; il pourra accueillir 115 000 spectateurs. Le projet doit être livré en décembre 2027, et environ 30 % des travaux sont déjà réalisés. Les travaux avancent 24 heures sur 24, mobilisant 10 000 ouvriers sur le chantier du stade de Casablanca. »

Les participants ont conclu : « Sur place, nous avons ressenti la pression des lobbies marocains, actifs depuis des années ; pour le royaume, c’est une affaire d’État. »

Dans ce contexte, les déclarations du président de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozano, défendant la candidature ibérique, semblent avoir eu un impact limité.

« L’Espagne doit accueillir la finale, car cette Coupe du monde est née à l’origine d’un projet commun entre l’Espagne et le Portugal, auquel le Maroc s’est joint par la suite », a déclaré Lozano sur la radio SER.