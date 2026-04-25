Grâce au résultat de la rencontre FC Twente - NEC, Feyenoord est le grand gagnant

Samedi, le FC Twente n’a pas réussi à s’imposer à domicile face au NEC : 1-1. Les Tukkers ont démarré en fanfare et ont rapidement pris les devants. Le finaliste malheureux de la Coupe a bien réagi et pourra regretter de ne pas avoir réussi à décrocher la victoire au Grolsch Veste.

Les Tukkers ont démarré avec fougue et ont rapidement ouvert le score par Sondre Ørjasæter, qui a exploité une erreur d’Eli Dasa avant de rester calme face au gardien Gonzalo Cretazz. Twente a ensuite poursuivi sa pression, mais les tentatives de Mats et Daan Rots ont été repoussées par le portier néerlandais.

Malmenés, les visiteurs regagnent toutefois les vestiaires sur un score de parité (1-1) : Philippe Sandler sert intelligemment Bryan Linssen, et l’attaquant de 35 ans ajuste Lars Unnerstall d’un tir précis. Quelques minutes plus tard, Kodai Sano oblige le gardien à repousser sa tentative.

Juste avant la mi-temps, Unnerstall a maintenu son équipe à flot en repoussant d’une parade des jambes un coup franc de Sano. Les rôles s’étaient clairement inversés à la Grolsch Veste, NEC prenant soudain l’ascendant. Après la pause, les Néerlandais ont poursuivi leur pressing et Twente a souffert sur sa pelouse.

John van den Brom a tenté de réagir en faisant entrer Ricky van Wolfswinkel et Robin Pröpper à la place de Sam Lammers et Ruud Nijstad (65e), mais le NEC a maintenu la pression. Linssen et Tjaronn Chery ont successivement troublé la défense locale, et Chery a même heurté la barre transversale en contre-attaque.

Malgré la pression exercée par le NEC, Twente a tenu bon dans les dernières minutes et peut se réjouir d'avoir obtenu ce point. L'équipe de Nimègue se réjouit surtout d'avoir redoré son blason après la défaite humiliante 5-1 contre l'AZ en finale de la Coupe et remercie Crettaz pour son arrêt fabuleux sur une tête de Pröpper dans le temps additionnel.

Le NEC occupe toujours la troisième place de l’Eredivisie, à trois points de Feyenoord et avec un point d’avance sur l’Ajax, vainqueur 2-0 à Breda. Twente, comme l’Ajax, totalise 54 points mais présente une différence de buts légèrement moins bonne. Il reste encore trois journées à disputer aux Pays-Bas.