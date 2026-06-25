Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Grâce au Mexique, l’Europe vient de vivre un effondrement sans précédent, le plus grave en 96 ans

Tchéquie vs Mexico
Tchéquie
Mexico
Coupe du monde
Mexico vs À déterminer
Turquie vs États-Unis
Turquie
États-Unis
États-Unis vs À déterminer
Tchéquie
Mexique
Turquie
É.-U.

La sélection mexicaine a brillé lors du premier tour.

L'équipe du Mexique a dominé la République tchèque (3-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les hôtes terminent ainsi la phase de groupes du groupe A avec un sans-faute, tandis que les visiteurs font leurs adieux prématurés à la compétition.

Grâce à ce succès, le Mexique a remporté ses trois matchs de la phase de groupes, une première dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, devenant ainsi le premier pays hôte à réaliser cet exploit depuis l’Allemagne en 2006.

Lire aussi

Le Maroc égale le record historique de l’Algérie… et conjure enfin sa surprenante malédiction en Coupe du monde

Par ailleurs, il a été confirmé que des célébrations LGBT se tiendront à l’occasion du match Égypte-Iran.

Cette rencontre est également entrée dans les annales des records de la CONCACAF : la défaite de la République tchèque face au Mexique (3-0) est l’une des plus lourdes subies par une sélection européenne contre une équipe de la CONCACAF dans l’histoire de la Coupe du monde, égalant le revers de la Belgique face aux États-Unis sur le même score en 1930.

Le Mexique avait d’abord dominé l’Afrique du Sud (2-0) lors du match d’ouverture, puis battu la Corée du Sud (1-0) lors de la deuxième journée.

L’Afrique du Sud termine deuxième du groupe avec 4 points, devant la Corée du Sud (3 points) et la République tchèque, dernière avec une unité.


Publicité