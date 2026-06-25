Grâce au Mexique, l’Europe vient de vivre un effondrement sans précédent, le plus grave en 96 ans

L'équipe du Mexique a dominé la République tchèque (3-0) lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Les hôtes terminent ainsi la phase de groupes du groupe A avec un sans-faute, tandis que les visiteurs font leurs adieux prématurés à la compétition.

Grâce à ce succès, le Mexique a remporté ses trois matchs de la phase de groupes, une première dans l’histoire de ses participations à la Coupe du monde, devenant ainsi le premier pays hôte à réaliser cet exploit depuis l’Allemagne en 2006.

Lire aussi

Le Maroc égale le record historique de l’Algérie… et conjure enfin sa surprenante malédiction en Coupe du monde

Par ailleurs, il a été confirmé que des célébrations LGBT se tiendront à l’occasion du match Égypte-Iran.

Cette rencontre est également entrée dans les annales des records de la CONCACAF : la défaite de la République tchèque face au Mexique (3-0) est l’une des plus lourdes subies par une sélection européenne contre une équipe de la CONCACAF dans l’histoire de la Coupe du monde, égalant le revers de la Belgique face aux États-Unis sur le même score en 1930.

Le Mexique avait d’abord dominé l’Afrique du Sud (2-0) lors du match d’ouverture, puis battu la Corée du Sud (1-0) lors de la deuxième journée.

L’Afrique du Sud termine deuxième du groupe avec 4 points, devant la Corée du Sud (3 points) et la République tchèque, dernière avec une unité.



