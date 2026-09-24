Deux stars de la Saudi Pro League ont écrit une nouvelle page de l'histoire de la sélection des Pays-Bas, après avoir figuré dans le onze de départ lors du match contre l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des nations 2027.

Les Pays-Bas ont affronté leur homologue allemand, ce jeudi, lors de la première journée des rencontres du groupe 2 de la Ligue des nations.

L'Espagnol Xavi Hernández, nouveau sélectionneur des Pays-Bas, a débuté son ère à la tête de la sélection néerlandaise avec une composition historique, marquée par la présence de deux joueurs évoluant dans des championnats non européens pour la première fois de l'histoire, selon le réseau de statistiques « Opta ».

Il s'agit de Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal, et de Tijjani Reijnders, milieu de terrain d'Al-Qadsiah, qui ont tous deux rejoint le championnat saoudien l'été dernier, en provenance respectivement de West Ham United et de Manchester City.

Ronald Koeman, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, refusait de convoquer les joueurs évoluant dans le championnat saoudien, et l'avait déclaré ouvertement au moment où Steven Bergwijn brillait avec le club d'Al-Ittihad.

Xavi a aboli cette règle dans sa nouvelle ère, lui qui a récemment souligné, lors de déclarations à la presse, la force du championnat saoudien et son absence de réticence à intégrer tout joueur y évoluant, dès lors qu'il livre de bonnes performances.



