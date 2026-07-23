Onze ans après son départ en tant que joueur, Dante est revenu cet été au FC Bayern comme entraîneur. Le Brésilien, désormais âgé de 42 ans, a pris en charge l’équipe réserve et s’occupera également à l’avenir des U19 en UEFA Youth League.

À son arrivée à Munich, il a retrouvé quelques visages familiers : le patron du club Uli Hoeneß, bien sûr, mais aussi le directeur sportif Max Eberl, tous deux ayant autrefois travaillé en même temps au Borussia Mönchengladbach. Sur le plan des infrastructures, beaucoup de choses ont changé sur le site du club, à la Säbener Straße, où des travaux sont encore en cours. Mais Dante a aussi remarqué une nouveauté bien plus fondamentale dans l’orientation du club, qui est due à l’entraîneur de l’équipe première Vincent Kompany.

« Il a envie de développer les jeunes joueurs et de les faire jouer », a déclaré Dante jeudi lors d’un petit point presse auquel SPOX assistait également. « Je n’ai pas connu le Bayern comme ça. À l’époque, les jeunes joueurs n’avaient pas autant de chances qu’ils en ont aujourd’hui avec Vinnie. »

FC Bayern : Dante évoque sa relation avec Vincent Kompany

L’ancien défenseur central a joué au FC Bayern entre 2012 et 2015. Sous les ordres de Jupp Heynckes, il a remporté le triplé en 2013, avant d’ajouter d’autres titres sous Pep Guardiola. Le club munichois vivait alors une période de très grand succès, mais la promotion des jeunes du centre de formation en pâtissait dans le même temps. Peu de talents parvenaient à franchir le cap vers les professionnels. Sous Kompany, c’est tout autre chose : il a d’abord permis à Lennart Karl d’exploser, puis a fait débuter neuf autres talents avec les pros la saison passée.

Dante considère qu’il est de son devoir d’entretenir cette dynamique : « Mon objectif principal ici, c’est de développer les garçons. » Le classement en Regionalliga Bayern, le quatrième échelon, est donc plutôt secondaire. « J’espère faire du bon travail avec les jeunes joueurs et que Vinnie en fera jouer encore davantage. » À l’heure actuelle, les candidats les plus prometteurs sont notamment les défenseurs centraux Filip Pavic et Cassiano Kiala, le milieu défensif Erblin Osmani, ainsi que les deux joueurs offensifs Maycon Cardozo et Wisdom Mike.

Sur le plan tactique, Dante affirme pouvoir « faire ce que je veux » avec son équipe. Mais au quotidien, il souhaite préparer explicitement ses joueurs aux séances avec les professionnels grâce à des exercices similaires à ceux que Kompany met en place. Il a déjà « un bon contact » avec Kompany, a souligné Dante. « On se parle toujours au téléphone et je l’ai rencontré deux ou trois fois. » La dernière en date remonte à mardi : Kompany et Dante ont dirigé ensemble une grande séance de détection à laquelle ont participé plus de 60 joueurs de différentes catégories d’âge.

Getty Images

Max Eberl a conduit Dante au FC Bayern

La réserve de Dante débute vendredi sa nouvelle saison de Regionalliga par un match à domicile contre le SC Eltersdorf. Les deux derbies contre l’ennemi juré déchu, le TSV 1860, constitueront bien évidemment les temps forts absolus. « Le 17 octobre, ça je le sais », a lancé Dante du tac au tac en donnant la date du match aller, avant de rire. « Après notre premier match amical, nos supporters sont venus nous saluer et ils ont tout de suite crié : “Derby ! Derby !” Ce sont des matches qui apportent plus d’émotion, plus d’adrénaline. »

Dante lui-même n’a mis un terme à sa carrière de joueur que cet été, à l’OGC Nice, en France. S’il entraîne désormais la réserve du FC Bayern, il le doit au directeur sportif Max Eberl. « J’étais à Munich », a raconté Dante, qui ne se souvient plus de la date exacte. « J’ai dit à Max : “On se voit, on prend un café ou quelque chose comme ça.” Ensuite, on a parlé. “Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais après ?” Je lui ai raconté que je voulais absolument devenir entraîneur. Ensuite, on a continué à échanger régulièrement. “Qu’est-ce que tu en penses ? Comment tu abordes l’année prochaine ?” J’ai dit : “Je ne sais pas encore.” Puis ça s’est fait comme ça. »

Comme entraîneur, Dante veut surtout s’inspirer de trois anciens compagnons de route : Pep Guardiola, Jupp Heynckes et Lucien Favre, sous les ordres duquel il a autrefois joué à Gladbach. « Le bon de Pep, le bon de Jupp, le bon de Favre. À partir de ça, je dois construire l’identité de Dante entraîneur. »